Venezuela ve Vanuatu depremle sarsıldı!

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS) tarafından yapılan açıklamaya göre Venezuela'da 7.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Kurum ilk yaptığı açıklamada depremin şiddetini 7.0 olarak belirlemişti.

Deprem ülkenin büyük bölümünde hissedildi. Deprem sonrası tsunami alarmı verildi.

İKİNCİ DEPREM VANUATU'DA

Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS) tarafından yapılan açıklamada Büyük Okyanustaki ada ülkesi Vanuatu'da 6.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği duyuruldu.