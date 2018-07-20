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Rusya ve Yunanistan arasında gerilimi tırmandıracak gelişme

Rusya ve Yunanistan arasındaki diplomatik gerilim sürerken, Yunanistan elçisini yeniden Rusya Dışişleri'ne çağırdı.

20 Temmuz 2018 Cuma 15:14
Rusya ve Yunanistan arasında gerilimi tırmandıracak gelişme

Yunanistan geçen hafta, "ülkenin milli güvenliğini tehdit edici hareketlerde bulunduğu" gerekçesiyle 4 Rus diplomattan 2'si için sınır dışı, 2'si için de ülkeye giriş yasağı kararı almıştı.

Yunan basınında çıkan haberlerde, diplomatların, Makedonya ile olan 'isim sorunu' meselelerine ülkede gösterileri ve tepkilerin artmasını teşvik ederek müdahale etmeye çalışmakla suçlandığı ileri sürülmüştü. 

RUSYA'DAN 'BATILI ÜLKELER BASKI UYGULUYOR' İDDİASI

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova önemli bir iddia ortaya atarak, "Bazı batılı ülkeler, Rus diplomatların sınır dışı edilmesi için Yunanistan’a baskı uyguluyor" açıklamasında bulunmuştu. 

Rus dışişlerinin açıklamalarının Rus diplomatların faaliyetlerini haklı çıkarmaya yönelik olduğuna işaret edilen açıklamada, "Yunanistan'a karşı aralıksız devam eden saygısızlık durmalı. Kimse, Yunanistan'ın içişlerine karışamaz ve bu hakka sahip değildir." uyarısında bulunuldu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, "kirli provokasyonlara sürüklenen" Yunanistan'ın Rus diplomatlara yönelik kararının NATO ortaklarından gelen baskı sonucu alındığını savunarak, bunun karşılıksız kalmayacağını bildirmişti.

Haber Tarihi: 20 Temmuz 2018 Cuma 15:14
  1. rusya
  2. yunanistan
  3. NATO

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