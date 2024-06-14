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Ekonomi 2 Türk şirketi anlaştı! Getir Türkiye'ye duyurdu: Milyar dolar değerindeki ünlü E-Ticaret devini satın aldı!
Ekonomi

2 Türk şirketi anlaştı! Getir Türkiye'ye duyurdu: Milyar dolar değerindeki ünlü E-Ticaret devini satın aldı!

Yeniakit Publisher
2024-06-14 01:54:00 - 2024-06-14 02:06:17
2 Türk şirketi anlaştı! Getir Türkiye'ye duyurdu: Milyar dolar değerindeki ünlü E-Ticaret devini satın aldı!

Getir kurucusu Nazım Salur, yüzde 33 hissesine sahip olduğu e-ticaret platformu n11’in hisselerinin tamamını satın aldıklarını açıkladı.

Getir E- Ticaret Devini Satın Aldı: n11’in yüzde 33 hissesini elinde bulunduran Getir, diğer hisselerini de satın aldı. Getir’in kurucusu Nazım Salur, gelişmeyi Twitter hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Salur, “Getir olarak geçen yıl üçte bir hissesini alarak ortak olduğumuz n11’in diğer hisselerini de aldık. n11’i kurup büyüten ortaklarımız Doğuş Grubu ve SK Holdings’e bugüne kadar yaptıkları katkılardan dolayı teşekkür ediyorum. Yeni bir n11yakında” ifadelerine yer verdi.

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