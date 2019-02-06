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2. Trump-Kim zirvesi 27-28 Şubat'ta Vietnam'da

ABD Başkanı Donald Trump, Kongrede yaptığı Birliğin Durumu konuşmasında, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile 27-28 Şubat'ta Vietnam'da görüşeceğini açıkladı

06 Şubat 2019 Çarşamba 06:32
2. Trump-Kim zirvesi 27-28 Şubat'ta Vietnam'da

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, Kongrede yaptığı Birliğin Durumu konuşmasında, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile yapacağı 2. zirvenin 27-28 Şubat'ta Vietnam'da gerçekleşeceğini açıkladı.

ABD Başkanı Trump, başkanlık koltuğundaki ikinci "Birliğin Durumu" konuşmasını Temsilciler Meclisi Genel Kurul salonunda yaptı.

29 Ocak'ta yapılması planlanan, ancak federal hükümetin kapalı olması sebebiyle 5 Şubat gününe ertelenen konuşmanın yapıldığı oturuma, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Temsilciler Meclisinin Demokrat Başkanı Nancy Pelosi başkanlık etti.

Trump, konuşmasında, Kuzey Kore lideri Kim ile yapacağı 2. zirvenin Vietnam'da 27-28 Şubat'ta gerçekleşeceğini ilan etti.

ABD Başkanı Trump ile Kuzey Kore lideri Kim, 12 Haziran 2018'de Singapur'da yapılan tarihi zirvede ilk kez bir araya gelmişti. Zirvede iki lider kapsamlı bir anlaşmaya imza atmıştı.

Bu görüşmenin ardından Kim yönetimi nükleer silah programını askıya almış ve füze denemelerine son vermişti.

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Haber Tarihi: 06 Şubat 2019 Çarşamba 06:32
  1. ABD
  2. Donald Trump
  3. Kim Jong-un
  4. Kuzey Kore
  5. Vietnam

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