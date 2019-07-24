2 tonluk boğa 70 bin liradan yeniden satışa çıktı

Konya’da ağırlığı, boyu ve uzunluğuyla göz dolduran ‘Siyah İnci’ isimli 2 tonluk boğa yeniden alıcılarını bekliyor.

Konya’nın Güneysınır ilçesine bağlı Gürağaç Mahallesi’nde yetiştirilen ve ’Siyah İnci’ adı verilen Holstein cinsi 6 buçuk yaşındaki boğa, 180 santimetre boy ve yaklaşık 2 ton ağırlığıyla Kurban Bayramı öncesi göz dolduruyor. Geçen sene dudak uçuklatan bir fiyata alıcı bekleyen ve fiyatta anlaşılamadığı için satılamayan Siyah İnci, bu sene yine 70 bin liradan alıcı bekliyor. Yaklaşık 3 metre 30 santimlik uzunluğuyla dünyanın en uzun boğalarından olduğu iddia edilen Siyah İnci, güçlükle zapt edilebiliyor. Yaklaşık 50 büyükbaş hayvanın yer aldığı çiftlikte diğer hayvanlar, yaklaşık 2 ton ağırlığa sahip olan boğanın adeta yavrusu gibi duruyor. Bir yerden başka bir yere gözleri bağlanarak götürülebilen ‘Siyah İnci’, çiftlikte diğer hayvanlardan ayrı bir yerde tutuluyor ve diğerlerinden ayrı bir şekilde besleniyor. Yanına yaklaşabilmek bile cesaret isteyen Siyah İnci’nin yetiştiricisi 17 yaşındaki Halil Çetin, boğayla kurduğu bağ sayesinde hayvanın üzerine rahatlıkla çıkabiliyor.

“7-8 tane hayvanın sığabileceği bir alanda tek başına duruyor”

Boğanın kendi çiftliklerinde doğduğunu dile getiren besici bir ailenin çocuğu ve Siyah İnci’nin yetiştiricisi 17 yaşındaki Halil Çetin, boğanın küçüklüğünü bildiğini ve şimdi boyunun kendi boyunu geçtiğini söyledi. Boğanın Türkiye’nin hatta dünyanın en uzun boğası olduğu konusunda iddialı olduklarını kaydeden Çetin, “Bundan uzunu yok, bulamazsınız. Dünyanın en uzun boğası şimdiye kadar 3 metreydi, bu 3 metre 30 santim. Bunu biz ülkemiz için yetiştirdik. Türkiye’de tek bu hayvan. Bu hayvan gibi uzun bir hayvan yok, göremezsiniz. Kurban nasip meselesi; olursa olur, hayırlısı. Bunu değerli bir abimiz, kardeşimizin almasını istiyoruz. Herkese de vermeye gönlümüz el vermiyor. İlk doğduğunda bunda bu cevheri gördük. O yüzden 6 yıl boyunca özenle baktık, ben olayım, veteriner hekimlerimiz olsun, elemanlarımız olsun çok özen gösterdik bu hayvana. Biz bu boğayla çok ilgilendik. Okuldan kalan zamanlarımda geldim bizzat kendim ilgilendim. Yemi olsun, suyu olsun her şeyini kendim bizzat elimle verdim. Diğerlerinden ayrı bir özen gösterdik buna. Zaten 7-8 tane hayvanın sığabileceği bir alanda tek başına duruyor. Yediği yemler farklı, bakımı farklı. Çok özel bir bakım gösteriyoruz buna, sevgi ve şefkatle çok özel ve güzel bir bakım gösteriyoruz” dedi.

Boğanın rekor kırabilecek bir halde olduğunu dile getiren Çetin, “Dediğim gibi dünyanın en uzun danası, iddia ediyoruz. Değerli iş adamlarımızı, boğaya hevesi olan, merakı olan arkadaşlarımızı, abilerimizi bekliyorum. Geçen sene satılamadı, fiyatta anlaşamadık. Bu yıl da 70 bin liradan alıcılarını bekliyoruz. Almak isteyenler gelip çiftliğimizi görebilir, ziyaret edebilir" şeklinde konuştu.

Halil Çetin’in yakını Ahmet Şen ise Halil’in bu boğayı küçüklükten beri beslediğini bildiğini söyleyerek, "Dünyada meydan okuyabileceğimiz bir uzunluğu var kendisinin. Halil de hatta okuldan çıktıktan sonra falan gelip burada boğanın bakımını kendisi üstleniyordu, özel bir bakım yapıyordu" dedi.

Yaklaşık 2 tonluk boğayla hemen hemen aynı zamanda dünyaya gelen Halil Çetin’in kardeşi minik Ayşe de, boğayı alana hayırlı olmasını diledi.