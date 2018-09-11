Emniyet Genel Müdürlüğünün zehir tacirlerine yönelik operasyonları hız kesmeden devam ederken, son bir ay içerisinde gerçekleştirilen operasyonlarda 2 ton eroin ele geçirildiği açıklandı.

Emniyet Genel Müdürlüğünün açıklamasında, "Son bir aydaki operasyonlarda 2 ton eroin ele geçirildi. Son 8 ayda uyuşturucu operasyonlarında 132 bin kişi gözaltına alındı, 14 bin kişi tutuklandı" denildi.