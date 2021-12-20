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Ekonomi 2 TL düştü! Erdoğan'ın o açıklaması sonrası dolar çakıldı!
Ekonomi

2 TL düştü! Erdoğan'ın o açıklaması sonrası dolar çakıldı!

Merkez Bankası'nın faiz indirimleri sonrası yükselişe geçerek üst üste tarihi rekorlar kıran dolar, TL karşısında bugün itibariyle 18,43'e kadar yükselmişti. 2021 yılının son kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TL mevduatıyla ilgili açıklaması sonrası dolar, yaklaşık 1 TL düşerek 16,02 seviyesine kadar geriledi.

Yeniakit Publisher
2021-12-20 21:02:00 - 2021-12-20 21:14:40
2 TL düştü! Erdoğan'ın o açıklaması sonrası dolar çakıldı!

Merkez Bankası'nın faiz indirimleri sonrası yükselişe geçerek üst üste tarihi rekorlar kıran dolar, TL karşısında bugün itibariyle 18,43'e kadar yükselmişti. 2021 yılının son kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TL mevduatıyla ilgili açıklaması sonrası dolar, yaklaşık 2 TL düşerek 16,02 seviyesine kadar geriledi.

8 maddelik tedbir açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yılın son Kabine toplantısı sonrası kurdaki dalgalanmaları durdurmak için alınacak 8 maddelik tedbiri açıkladı. Erdoğan, "Hiçbir vatandaşımızın 'kur daha yüksek olacak' diye mevduatını Türk lirasından dövize geçirmesine ihtiyaç kalmayacak. Türk lirası mevduat geliri kur altında kalırsa aradaki fark ödenecek." dedi.

İhracatçılara da müjde veren Erdoğan, "Döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle ihracatçılara ileri vadeli kur rakamı verilecek." ifadelerini kullandı.

 

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