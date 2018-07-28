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2 terörist etkisiz hale getirildi

Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik devam eden operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.

28 Temmuz 2018 Cumartesi 18:40
2 terörist etkisiz hale getirildi

Diyarbakır'ın Lice ilçesine bağlı Yalaza ve Bağlan köyleri kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik devam eden operasyonda, güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

OPERASYON DEVAM EDİYOR

Teröristlerin cenazeleri kimliklerinin tespiti için Diyarbakır'a getirilirken, bölgede operasyonun devam ettiği öğrenildi.

Haber Tarihi: 28 Temmuz 2018 Cumartesi 18:40
  1. Diyarbakır

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