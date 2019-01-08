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Antalya'da 2 ayrı sokak köpeği saldırısı: Kafa derisini yüzdüler!

Antalya'nın Elmalı ve Alanya ilçelerinde birer hafta arayla köpek saldırısına uğrayan Metehan Yalman (8) ve Fatma Sarı (67), aynı hastane odasında tedavi görüyor. Metehan Yalman 3 köpeğin saldırısı nedeniyle bacaklarından ağır yaralanırken, 2 köpeğin saldırdığı Fatma Sarı’nın ise kafa derisi 2 yerden koptu.

08 Ocak 2019 Salı 23:41
Antalya'da 2 ayrı sokak köpeği saldırısı: Kafa derisini yüzdüler!

Kayseri’de cuma günü, Baki- Ayşe Simitçioğlu Anadolu Lisesi 9/A sınıfı öğrencileri Mehmet Özer ve Hacı Ali Tuğrul, okul çıkışı evlerine giderken başıboş gezen sokak köpeklerinin saldırısına uğramış, Mehmet Özer parçalanarak olay yerinde yaşamını yitirmişti. Mehmet’in ölüm haberi tüm Türkiye’yi üzerken, Antalya’dan da 2 saldırı haberi geldi.

Komşuları kurtardı

Elmalı ilçesinde ilkokul 2’ncisi sınıf öğrencisi Metehan Yalman, geçen hafta amcasının evine giderken komşularına ait 3 köpeğin saldırısına uğradı. Metehan’ı 2 bacağından ısıran köpekler, yere düşürdü. Bir yandan bağırıp yardım isteyen diğer yandan köpeklerle mücadele eden Metehan, çığlıklar üzerine gelen komşuları tarafından kurtarıldı.

Metehan, yakınları tarafından Elmalı Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Buradaki müdahaleden sonra Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen Metehan Yalman’ın bacaklarında doku kaybı tespit edildi. Antibiyotik tedavisi ve kuduz aşısı programına alınan Metehan’a doku nakli yapılacak.

Kafa derisi yüzüldü

Alanya ilçesinde oturan Fatma Sarı da iki hafta önce Metehan gibi komşu köpeği dehşeti yaşadı. Fatma Sarı, görme engelli kızı Gülsüm Teke ile okuldan gelen torununu almak için evinden çıktı. Servisten inen torununu alıp dönüşe geçen Fatma Sarı ve kızına, komşusuna ait 2 köpek saldırdı. Küçük Melek kaçıp kendini kurtarırken, anne ve kızı yere düşüren köpekler, çığlıklar üzerine gelenler tarafından uzaklaştırıldı. Gülsüm Teke, düşmeye bağlı aldığı darbeler nedeniyle hafif yaralanırken, köpeklerin ısırdığı Fatma Sarı’nın kafa derisi yüzüldü. Alanya’da bir hastanede tedavisi yapılan Gülsüm Teke taburcu edilirken, Fatma Sarı Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Başından kopan 2 parça saçlı deri yerine dikilen Sarı, kuduz programına alındı. Yaşadığı dehşeti anlatırken komşularından da şikayetçi olduğunu belirten Fatma Sarı, bir yandan taburcu olmayı beklerken, diğer yandan oda arkadaşı Metehan’a moral veriyor.

 

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 08 Ocak 2019 Salı 23:41
  1. Kayseri
  2. sokak köpeği saldırısı
  3. Alanya
  4. Fatma Sarı
  5. Elmalı
  6. Antalya

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