2 saniye arayla yediği trafik cezası iptal edildi

EDİRNE (AA) - Edirne'de yaşayan emekli polis memuru Yusuf Uzuner'e (58), Çorum'un Osmancık ilçesinde Trafik Elektronik Denetleme Sistemi (TEDES) kamerasının iki saniye arayla kestiği cezanın birini mahkeme iptal etti.

Uzuner, 2016 yılında 22 ER 350 plakalı otomobiliyle Edirne'den akrabalarını ziyaret etmek için memleketi Trabzon'a gitti. Edirne'ye dönen Uzuner'e Çorum'un Osmancık ilçesi ile Ordu'da aşırı hız yaptığı gerekçesiyle bin 440 liralık, 5 ceza makbuzu geldi.

Osmancık ilçesinde iki saniye arayla ceza yazıldığını gören Uzuner, Osmancık Sulh Ceza Hakimliği'ne itirazda bulundu. Yaklaşık 2 yıl süren dava sürecinin sonunda Osmancık Sulh Ceza Hakimliği davacıyı haklı bularak, 412 ve 199 liralık kesilen hız cezalarından 199 liralık cezayı iptal etti.

Yusuf Uzuner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TEDES tarafından kesilen cezaları ödediğini belirterek, "Bu cezalar 2016'nın dördüncü ayında yazılmasına rağmen, bunlardan biri sekizinci ayda geliyor elime, diğeri de aralarında 2 saniye olmasına rağmen onuncu ayda geliyor. Osmancık Sulh Ceza Mahkemesi'ne bu konuyla ilgili davacı oldum. Davanın sonucunda cezalardan biri iptal edildi. Gerekçe ise 'kesintisiz olarak devam eden tek eylem nedeniyle aynı saniyede kameraları kurarak ceza yazamazsın' deniliyor." ifadelerini kullandı.

Uzuner, sürücülerin haklarını aramasını gerektiğini de sözlerine ekledi.



