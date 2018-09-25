Şenol Güneş: Kazanabileceğimiz maçlarda 7 puan kaybettik

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Süper Lig'de Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldıkları derbi maçta 2 puan yitirmenin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

Güneş, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, sahadaki mücadelenin sakin geçtiğini belirterek, "Maç öncesindeki gerilime sahada oyuncular iyi yanıt verdi. Bildiğim kadarıyla yönetimi de ağırlamışlar. Olumsuzluk olmadı." dedi.

Karşılaşmanın sakin geçmesiyle, eski dönemdeki gerginliğin de önünün kesildiğine dikkati çeken Güneş, "Gördüğüm tablo güzeldi. Olumsuzluk olmadı. Beklenen kavga olmadan maçı bitirdik. Geçen maçta seyircimizin küfürlü tezahüratıyla ilgili oluşturulmak istenen hava tamamen benim dışımda. Kim çekmişse, benim haberim yok. İster burada, ister bizim sahamızda küfrü tasvip etmek mümkün değil. Zaman zaman sinirlenme olabilir ama kitleleri yaralayacak şeyler fayda getirmez." diye konuştu.

'GELDİĞİNİ BİLDİĞİMİZ HALDE GOLÜ YEDİK'

Derbi maçtaki performanslarını değerlendiren Güneş, şunları söyledi:

"Beklediğimiz gibi Fenerbahçe, stattaki atmosferle baskılı oynamaya çalıştı. Çıkışlarda pas yüzdemiz iyi olsaydı, daha çok pozisyon bulabilirdik. Attığımız gol avantaj getirdi. İkinci yarı daha rahat oynadık, daha çok hücuma çıkmaya başladık. Çıkıştaki etkinliğimiz iyi olmayınca, kopmalar başladı. Rakibin kanatlardan geldiğini bildiğimiz halde, golü yedik. Tekrar seyirciyle coşkulu hale geldiler. 1-1 berabere kaldık, üzgünüz."

Adem Ljajic'in yedek kalmasına değinen Güneş, "Orta sahada Ljajic ve Oğuzhan biraz yumuşak kalacaklardı. Bu atmosferde oynamayı bilen oyuncuları tercih ettim. Tolgay iki yönlü oynayabilecekti. Top kullanmada sıkıntı yaşadılar. Diri Ljajic'ten beklentimi çok bulamadım." ifadelerini kullandı.

Güneş, top kayıplarının hatırlatılması üzerine, "Güzel sahaya sahip olunca, bu sefer alışamadık. Yapmamamız gereken top kayıpları oldu. Kalitemizin altında olduğu için sıkıntı yarattı." değerlendirmesinde bulundu.

Fenerbahçe karşısında iyi pas yapabilecek oyunculara görev verdiğini vurgulayan Güneş, çok top kaybetmelerine rağmen, 3 puan alabilecekleri bir karşılaşmadan beraberlikle ayrılmanın üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

'LARİN EZİK GİBİ DURDU'

Şenol Güneş, uzun bir aradan sonra forma giyen Atiba Hutchinson'ın da iyi performans sergilediğini dile getirdi.

Oyuna aldığı Cyle Larin'i kanada yakın oynatmasıyla ilgili soruyu yanıtlayan Güneş, "Larin önde baskı yapar diye düşündük ama yapamadı. Ezik gibi durdu, donuk kaldı. Bu nedenle Ryan Babel'i ön tarafa aldık." şeklinde konuştu.

Maç öncesi dağıtılan esame listesinde Phillip Cocu'nun teknik direktör, kendisinin ise teknik sorumlu olarak yazılmasıyla ilgili soru üzerine Güneş, "Bilmiyorum. Kim yazmışsa hatalı yazmıştır. Doğru da bir şey değil. Ne amaçla yazmıştır? Soruştururuz, araştırırız." yanıtını verdi.

Maç içinde topun taca gittiği bir pozisyonda Gökhan Gönül ile girdiği diyalog konusunda Güneş, "Gökhan, topun kendisinden çıktığını söyledi. Ben de Gökhan'dan, hakeme söylemesini istedim. Gökhan söyledi ama hakem tacın bizim lehimize olduğu yönündeki kararda ısrar etti. Biz de tacı attık." ifadelerini kullandı.

'SAHA ZEMİNİ DÜZELMEZSE KAYSERİ'YE GİDERİZ'

Ligin 7. haftasında Kayserispor ile Vodafone Park'ta yapılacak maçın, saha zemininin kötü olması nedeniyle Kayseri'ye alınma olasılığıyla ilgili soruyu Güneş, "Saha zeminiyle ilgili sorunlar var. Düzelmezse Kayseri'ye gideriz. Nasıl bir gelişme var biz bilmiyoruz, başkan biliyor. Şimdi sizinle konuşmaktan korkuyorum." şeklinde cevapladı.

'RAHAT RAHAT MAÇA MÜDAHALEMİ YAPTIM'

Fenerbahçeli taraftarların kendisine yönelik küfürlü tezahüratlarını duymadığını belirten Güneş, şunları söyledi:

"Çoğunu duymadım. Bazen saha içinde kime nasıl bağırdığımı bile bilmiyorum. Bazen duyduğum oluyor. Giriş çıkışta da sorun olmadı. İlk başta çıkmamayı düşünmüştüm. Sonra çıktım ve olumsuzluk yoktu. Rahat rahat maça müdahalemi yaptım. Sahamızda veya başka sahada küfrün olmasını istemem."

'KAZANABİLECEĞİMİZ MAÇLARDA 7 PUAN KAYBETTİK'

Güneş, Fenerbahçe'nin Kadıköy'de derbi maçlarını kaybetmemesi konusunda ise "Kazanmak için oynadık. Bazen kazanırsınız, bazen kaybedersiniz. Kazanabileceğimiz maçtı. Oyuncular da üzgün. Üzülmenin gereği yok. Geçen sezon 2-1 mağlup olmuştuk, bu sefer berabere kaldık. Maçlarda favori yoktu. En rahat maçımız olması beklenen Antalyaspor karşılaşmasında mağlup olduk. Şimdi de iki puan kaybettik. Kazanabileceğimiz maçlarda 7 puan kaybettik." diyerek sözlerini tamamladı.