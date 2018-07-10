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Dur ihtarına uymadı 2 polisi ezerek kaçtı!

Niğde'de, trafik polislerinin 'dur' ihtarına uymayan otomobil sürücüsü motosikletli ekibe çarptıktan sonra kaçarken, polislerin açtığı ateş sonucu olayla ilgisi olmayan 1 kişi de yaralandı.

10 Temmuz 2018 Salı 11:01
Dur ihtarına uymadı 2 polisi ezerek kaçtı!

Kaza, sabah saatlerinde, Çermik ilçesi Ergani yolu üzerinde bulunan Yolbulan Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Abdullah Özçiftçi’nin kullandığı 16 DML 98 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Bedri O. yönetimindeki 47 PZ 475 plakalı TIR'la çarpıştı. İHA'nın haberine göre, kazada, otomobilde bulunan Meliha, Fatma ve Umut Özçiftçi kaza yerinde hayatını kaybetti, sürücü Abdullah Özçiftçi ağır yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan sürücü de burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
TIR sürücüsü Bedri O. gözaltına alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

POLİSLERİN ÜZERİNDEN GEÇTİ

Çarpmanın etkisiyle motordan düşen polis memurları Eren P. (36) ile İrfan Y.'nin (40) üzerlerinden geçen sürücü, kaçtı. Bunun üzerine diğer ekipler de sürücüyü durdurmak için ateş açtı.

Seken kurşunlardan biri, sanayide çalışan ve olayla ilgisi bulunmayan Mustafa Kişi'nin omuzuna isabet etti.

Dur ihtarına uymayan sürücü, 2 polisi ezerek kaçtı

HAYATİ TEHLİKELERİ BULUNMUYOR

Yaralı polisler ile Mustafa Kişi, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Hastanesi'nde götürülüp, tedaviye alındı. Polis memurları ile Kişi'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Takip sonucu sanayi sitesinde kıstırılan ve isimleri açıklanmayan otomobildeki 3 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Tarihi: 10 Temmuz 2018 Salı 11:01
  1. Niğde
  2. Kovalamaca

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