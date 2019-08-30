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Kayserispor Başkanı isyan etti: 2 oyuncumuz golattı diye cezalandırıldı

İstikbal Mobilya Kayserispor Başkanı Erol Bedir, 3-2 mağlup oldukları Galatasaray maçı sonrasında çok sert açıklamalarda bulundu.

30 Ağustos 2019 Cuma 23:41
Kayserispor Başkanı isyan etti: 2 oyuncumuz golattı diye cezalandırıldı

Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir, Galatasaray maçının ardından çok sert açıklamalarda bulundu.

Erol Bedir'in açıklamaları şu şekilde;

''Rakibimiz ilk 2 maçta 1 puan almıştı. Burada kazanmak istiyordu ama sahada ama dışarıda ama başkasının yardımıyla galip gelmeliydi. 2 oyuncumuz cezalandırıldı gol attı diye. İnce ince doğrandık bugün. Emre Mor'u niye attı anlamadım. Dengelemek uğruna sanırım. Verdiği penaltı, verdiği goller, vermedikleri... Hiçbir şey demiyorum. Dün TFF'de güzel sunum yaptılar her şeyi görüşmüştük. Ben Zekeriya başkanın dürüstlüğüne inanıyorum. Ama böyle başlayacaksa bu lig bitmez. Bu lig böyle devam edemez. Sonuç alınamasaydı biz herhalde hükmen mağlup olurduk bugün. Burada ter döküyoruz, emek veriyoruz. Binlerce insan maçı izliyor. Bugüne kadar serzenişte bulunmamıştım. Yazıklar olsun. Yarın MHK veya Federasyon toplanır hocaya veya VAR'dakilere 1-2 maç verirler. Zekeriya ile ne görüşeyim daha dün görüştüm. Çok farklı şeyler oluyor. Eğer bu sefer de Galatasaray yenilseydi belki başka dengeler bozulacaktı. Dolayısıyla bizim yenilmemiz gerekiyordu. Bütün bu olanlardan dolayı vicdanlarıyla baş başa bırakıyorum. Bu iş burada bitmeyecek.''

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Haber Tarihi: 30 Ağustos 2019 Cuma 23:41
  1. Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir
  2. Galatasaray
  3. Erol Bedir

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