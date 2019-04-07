0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2’si ağır 3 yaralı

Kırıkkale’de Etiler Kavşağında 2 otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 2’si ağır 3 kişi yaralandı.

07 Nisan 2019 Pazar 02:57
2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2’si ağır 3 yaralı

Kırıkkale’de Etiler Kavşağında 2 otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 2’si ağır 3 kişi yaralandı.


Kaza, Alparslan Türkeş Bulvarı Etiler Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Çavdar idaresindeki 71 EE 624 plakalı otomobil, İsa Durmaz’ın (41) kullandığı 71 EN 397 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpışması sonucu 2’si ağır 3 kişi yaralandı. Çarpışmanın etkisiyle kaldırıma çıkan Çavdar idaresindeki otomobil, KGYS kamera direğine çarparak durabildi. Çevredeki vatandaşlar tarafından olay yerine 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri çağrıldı. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık görevlileri yapılan ilk müdahalelerinin ardından kazada hafif olarak yaralanan İsa Durmaz ile ağır yaralanan Ahmet Çavdar ve Ümit Deniz Üçer (23) Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle polis, bulvar yolundaki trafik akışını başka yoldan sağladı. Diğer tarafından otomobilden çevreye sızan LPG, itfaiye görevlileri tarafından müdahale edilerek kontrol altına alındı. Hurdaya dönen araçların yoldan kaldırılmasıyla bulvar yolu tekrar polis tarafından trafiğe açıldı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Nisan 2019 Pazar 02:57
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Alevi'den Arap ülkelerine "İsrail'in korkularının giderilmesi" çağrısı
    1. Alevi'den Arap ülkelerine "İsrail'in..
    2. 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2’si..
    3. Bakan Çavuşoğlu, Aziz Sancar ile görüştü
    4. General Hafter'e bağlı 14 asker..
    5. Yıldız Parkı’nın duvarı çöktü; 2 araç..
    6. ABD'nin 'F-35' blöfü: Türkiye'yi..
    7. Yüzde 62'si sayıldı! İşte İstanbul'da..
    8. Büyükelçi Reyes: Çok yaşa Türkiye
    9. Idai kasırgasında bilanço ağır: 843..
    10. Taliban Türkmenistan sınırında iki..
    11. İstanbul Havalimanı hakkında algı..
    12. Niğde’de vahşet, kız kardeşini bıçakla..
    13. Hatay’dan acı haber: 1 Şehit
    14. Özbekistan'da "Bahşı Sanatı Festivali"
    15. Başkan Ahmet Aras, Bodrum Çarşı..
    16. Erbil Uluslararası Maarif Okulu'ndan..
    17. Hatay’da nöbet tutan 1 asker şehit oldu
    18. Türkiye Maarif Vakfından Erbil'de..
    19. Mısır'da 7 muhalif hakkında idam kararı!
    20. "Özgürlüğü önleyen rejimler şiddetten..
    21. Özcan Deniz İsrail'de konser verdi
    22. Jandarmayı görünce uyuşturucuyu yola..
    23. İyi Parti o ilde itiraz etmişti... AK..
    24. Iğdır’da seçim iptali başvurusu..
    25. Paris’te bir binada patlama: yaralılar..
    26. GÜNDEM ÖZETİ / 7 Nisan 2019
    27. 1. Avrupa Açık Plaj Tekvando Poomse..
    28. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Cezayirli..
    29. "Meçhul Paşa" oyunu tiyatroseverlerle..
    30. Yıldız Parkı’nın duvarında çökme..
    Oylar çalındı ama, hırsız henüz kaçamadı!
    Oylar çalındı ama, hırsız henüz kaçamadı!
    YSK skandala el atmak için neyi bekliyor
    YSK skandala el atmak için neyi bekliyor
    Bağımsız aday sandıktan çıkan oy sayısını görünce soluğu İl Seçim Kurulunda aldı
    Bağımsız aday sandıktan çıkan oy sayısını görünce soluğu İl Seçim Kurulunda aldı
    Darbeci Hafter’e büyük darbe! Aralarında yeğeni de var
    Darbeci Hafter’e büyük darbe! Aralarında yeğeni de var
    Yunanistan'dan 'F-35' hamlesi!
    Yunanistan'dan 'F-35' hamlesi!

    Günün Karikatürü

    7 Nisan 2019
    Buket Aydın’dan Hıncal Uluç’a cevap! Kendisi dedem yaşında olduğu için... ‘Geçmişini açmak istemem’
    Buket Aydın’dan Hıncal Uluç’a cevap! Kendisi dedem yaşında olduğu için... ‘Geçmişini açmak istemem’
    Oyların yeniden sayımı tamamlandı! 112 oy farkla başkan seçildi!
    Oyların yeniden sayımı tamamlandı! 112 oy farkla başkan seçildi!