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Macron'dan eyleme karşı görev alan polislere özel prim

Fransa'da giderek kaosa dönüşen Sarı Yelekliler protestolarında polislerin müdahalesi sonucu 2 kişi öldü ve 800'den fazla kişi yaralandı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bu protestolarda görev alan polislere özel prim ödemeye karar verdi.

04 Aralık 2018 Salı 09:37
Macron'dan eyleme karşı görev alan polislere özel prim

Fransa'da eylem ve polis çatışmalarında bilanço artmaya devam ediyor. Paris merkezli yaşanan olaylarda, polislerin gazlı müdahalesi nedeniyle dün de bir yaşlı kadın yaşamını yitirdi. Böylece iki kişi protestolar sırasında hayatını kaybetti. Çatışmalarda, yaklaşık 200'ü polis olmak üzere 800'den fazla kişi yaralandı. Sokaklarda yağma başladı.

Macron'dan polise prim

Kaos sürerken Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan, protestolarda görevli polislere özel prim kararı geldi. Primin miktarına ilişkin bilgi verilmedi.

Macron, polisin eylemciler karşısında geri çekilmemesi için desteğini esirgemiyor.

Haber Tarihi: 04 Aralık 2018 Salı 09:37
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