2. Nükleer Santraller Fuarı ve 6. Nükleer Santraller Zirvesi gerçekleşti

Nükleer Enerji sektöründeki en son gelişmeler, 6. düzenlenen Nükleer Santraller Zirvesi’nde ele alındı. Zirvede açıklamalarda bulunan Akkuyu Nükleer AŞ Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Anton Dedusenko, “Enerji Nükleer Santralinin projesinin gerçekleştirilmesinde hali hazırda 500 kişi istihdam edilmektedir. Personel sayısı 2019 yılının sonunda Bin 900 yüz kişiyi 2023’te de 9 bini geçmiş olacaktır” dedi.

İkinci Nükleer Santraller Fuarı ve 6. Nükleer Santraller Zirvesi İstanbul Pullman Airport Otel’de gerçekleşti. Zirvede Rosatom Energy International A.Ş. Proje Yönetiminden Sorumlu Birinci Genel Müdür Yardımcısı ve Akkuyu Nükleer A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Anton Dedusenko ile Rosatom Yakın Doğu ve Kuzey Afrika Bölgesi Temsilciliği Genel Müdür Yardımcısı Aleksandr Voronkov basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

“2019 yılının sonuna kadar işe alımlarımız devam edecek”

Enerji Nükleer Santralinin projesinin gerçekleştirilmesinde halen hazırda 500 kişinin istihdam edildiğini açıklayan Akkuyu Nükleer A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Anton Dedusenko, “İlaveten 800 kişi inşaatın yapıldığı sahada istihdam edilmektedir. 2019 yılının sonuna kadar işe alımlarımız devam edecek. Personel sayısı 2019 yılının sonunda bin 900 yüz kişiye çıkacaktır. Zirve dönemine denk gelen 2023’ü konuşmak gerekirse o dönemde çalışanlarımızın sayısı 9 bini geçmiş olacaktır” dedi.

“Yüzde 90’ı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıdır”

Personel sayısının büyük çoğunluğunun Türkiye’den olduğunu vurgulayan Dedusenko, “İnşaat sahasında istihdam edilen personelimizin yüzde 90’ı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıdır. Elektrik üretiminde maliyetler artmakta olduğu için elektrik maliyetlerinde artış gerekmektedir. İlk başladığımız maliyetten şu an da maliyette ne olur diye soracak olursanız; malzemelere ve gereken ekipmanlar da fiyat artışı olduğu için bir miktar enflasyonla oranında hareketle bir değişiklik olacaktır. İmzalanan hükumetler arası anlaşmaya göre ilk elektrik üretimi lisans alındıktan 7 sene sonra başlaması gerekir. Fakat Türk ve Rus tarafının ortaklığı, birbirileriyle anlaşması içerisinde biz geçen sene ilkbahar aylarında ilk ünitemizin standını almış bulunmaktayız. Bu 7 seneyi beklemeden daha erken sürede ilk üniteyi devralmayı işletmeye almayı planlamaktayız” diye konuştu.

“Gelirin Yüzde 20’sini Türkiye’ye ödeyeceğiz”

Türkiye’nin Akkuyu NGS’ye kilovatsaat başı 12,35 dolar/cent alım garantisi ödeyeceğini, ilk ünitenin devreye alınmasının planlandığı 2023’te Türkiye’deki elektrik fiyatları daha yüksek olsa da bu fiyatın artmayacağını ifade eden Dedusenko, “Türkiye’deki elektrik fiyatlarına ileriye dönük baktığımızda artışları dikkate almak gerekirse Özellikle yenilenebilir enerjide belirtilen tarife belli olduğu sürece, o tarifenin altına düşmesi söz konusu olmuyor. Bu bizim proje için de geçerli. Proje şirketimiz elektrik üretiminin gelirinden yüzde 20’sini Türkiye tarafına ödeyeceği için tarife ne kadar yüksek olursa, Türkiye’nin bizden alacağı gelir de o kadar yüksek olacak" ifadelerinde bulundu.