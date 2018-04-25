Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

2 milyon kişiye 3 gün için 306 TL verilecek

24 Haziran’da gerçekleştirilecek erken seçimde görev alacak yaklaşık 2 milyon kişi için yapılacak ödemeler belirlendi.

25 Nisan 2018 Çarşamba 15:35
2 milyon kişiye 3 gün için 306 TL verilecek

4 Haziran’da erken seçim yapılmasına karar verilmişti. Seçimde yaklaşık 2 milyon kişi görev yapacak.
 
Bunlar arasında sandık kurulu başkanları ve seçim sandık kurulu üyeleri ile bina sorumlusu, memur, hizmetli ve soförler yer alıyor. Bu kişilere görev aldıkları gün üzerinden ödeme yapılacak. En düşük ödeme 1 günlük 88 lira, en yüksek ödeme 3 günlük 306 lira.

ÜÇ GÜNE KADAR

Kurs verilen sandık kurulu başkanına 3, memura 2, siyasi parti üyelerine 1 adet gündelik ödenecek. Buna göre; erken seçimde görev alacak sandık kurulu başkanı eğitim alırsa 306 lira (3 günlük), sandık görevlileri eğitim alırsa 186 lira (2 günlük) ücret ve bina sorumluları eğitim alırsa 306 lira (3 günlük) alacak.

Haber Tarihi: 25 Nisan 2018 Çarşamba 15:35
  1. seçim
  2. GÜNCEL Haberleri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Moskova'da sürpriz zirve: Türkiye, İran, Rusya bir araya geliyor
    1. Moskova'da sürpriz zirve: Türkiye,..
    2. TFF'den Beşiktaş-Fenerbahçe maçına..
    3. TFF kararı sonrası Beşiktaş, acil..
    4. İzmir'de havaların ısınmasıyla ortaya..
    5. Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi:..
    6. Flaş açıklama! Rusya,İran ve Türkiye,..
    7. 'Burada yetişen okçular dünyanın en..
    8. Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin tarihi..
    9. 2 milyon kişiye 3 gün için 306 TL..
    10. Karaman'da karantinadaki evlerin bazı..
    11. Esed zulmünden kaçan Doğu Guta'lı..
    12. HDP Cumhurbaşkanı adayını açıkladı
    13. Recep Akdağ: AB'den göçmenler..
    14. Çocuklarda böbrek sağlığını korumanın..
    15. MHP'de aday adaylığı başvurusu yarın..
    16. Termometreler 39 dereceyi gösterdi
    17. Kahramanmaraş'ta otomobilde mahsur..
    18. FETÖ çakallığı! ‘Yarısı senden yarısı..
    19. Rusya'dan Suriye'de yeni adım
    20. Kamu Denetçiliği Kurumu taşeron işçiye..
    Abdullah Gül: Büyük bir memnuniyet duydum
    Abdullah Gül: Büyük bir memnuniyet duydum
    AK Parti'den Davutoğlu ve Gül görüşmesine ilk yorum
    AK Parti'den Davutoğlu ve Gül görüşmesine ilk yorum
    AK Parti'den flaş HÜDA-PAR açıklaması
    AK Parti'den flaş HÜDA-PAR açıklaması
    Şaşırmadık! Pornocu Şahin K.'nın Adnan Oktar'la ilişkisi...
    Şaşırmadık! Pornocu Şahin K.'nın Adnan Oktar'la ilişkisi...
    Muharrem İnce rest çekti: Ben de Erdoğan'a oy veririm
    Muharrem İnce rest çekti: Ben de Erdoğan'a oy veririm

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    İşte AK Parti'nin tek başına oy oranı
    İşte AK Parti'nin tek başına oy oranı
    Meral Akşener'den Abdullah Gül çıkışı!
    Meral Akşener'den Abdullah Gül çıkışı!