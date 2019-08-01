0553 313 94 23

"2 milyon caretta caretta yumurtasını koruma altına aldık"

Ekolojik Araştırmalar Derneği Başkanı Dr. Ali Fuat Canbolat:- "Yaklaşık 2 milyon caretta caretta yumurtasını koruma altına aldık, 850 bin yavruyu denizle buluşturmayı başardık"

01 Ağustos 2019 Perşembe 21:49
"2 milyon caretta caretta yumurtasını koruma altına aldık"

ANTALYA (AA) - Hacettepe Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Ekolojik Araştırmalar Derneği (EKAD) Başkanı Dr. Ali Fuat Canbolat, caretta carettaların gönüllülerce yuvalarından çıkarılarak denize ulaştırılmasına ilişkin, "Belek sahiline bırakılan yaklaşık 2 milyon caretta caretta yumurtasını koruma altına aldık, 850 bin yavruyu denizle buluşturmayı başardık." değerlendirmesini yaptı.

Canbolat, yazılı açıklamasında, biyoçeşitlilik ve doğa koruma konusunda uzman akademisyenler tarafından 2003 yılında kurulan derneğin, koruma altındaki türlerin yuvalama alanları ve yavrular için tehdit oluşturan unsurlarla mücadele ettiğini belirtti.

Bu kapsamda Akdeniz faunasının doğal bir parçası olan deniz ve kıyı ekosistemi açısından büyük önem taşıyan deniz kaplumbağalarının en büyük yuvalama alanı Belek'te, her sene haziran-eylül arasında kamp çalışmaları gerçekleştirdiklerini kaydeden Canbolat, "Çalışmalar sonucunda deniz kaplumbağaların 1999'da yaklaşık 500 olan yuva sayısı bugün 2 bin 500'e çıkmış durumda. Belek sahiline bırakılan yaklaşık 2 milyon caretta caretta yumurtasını koruma altına aldık, 850 bin yavruyu denizle buluşturmayı başardık." ifadelerini kullandı.

Çalışmaları akademisyen ve uzmanlara destek veren Türkiye'den ve dünyanın farklı yerlerinden gelen gönüllülerden oluşan ekiple sürdürdüklerini aktaran Canbolat, şunları kaydetti:

"Kaplumbağaların yumurtadan çıktıktan sonra denize ulaşmaları için de tüm çalışmalarımızı aynı titizlikle yapıyoruz. Ayrıca tüm bu süreçte faaliyetlerimizi, toplumda farkındalığı ve saha çalışmalarımızda gönüllü destekçi sayımızı artırmak amacıyla kamuoyuna yaymaya çabalıyoruz. Bu nedenle yaz aylarını kampımızda 1-2 ay çalışarak geçiren gönüllülerimizin yanı sıra birkaç günlüğüne de olsa bu deneyime ortak olmak isteyen doğaseverlerin katılımını değerli buluyoruz. Önemle belirtmeliyiz ki deniz kaplumbağalarıyla ilgili saha çalışmalarına eşlik eden tüm bu katılımcılar gerekli eğitimleri alıyor ve bütün çalışmaları prosedürlerimize sadık kalarak EKAD denetiminde gerçekleştiriyor."

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 21:49
  1. Ali Fuat Canbolat
  2. Antalya
  3. caretta caretta
  4. deniz kaplumbağası
  5. EKAD

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    CHP'li Zeydan Karalar bayramı zehir etmeye hazırlanıyor! Bin işçi çıkaracak
    1. CHP'li Zeydan Karalar bayramı zehir..
    2. Futbol: UEFA Avrupa Ligi
    3. Başkan Seçer: “İktidar, rövanş alma..
    4. Fırat Nehri'nde kaybolan kişinin..
    5. Oslo'da 'Kürdistan' açılımı!
    6. Tarsus’ta gölete giren genç boğuldu
    7. "2 milyon caretta caretta yumurtasını..
    8. Almanya’dan INF’yi askıya alan Rusya..
    9. Suudi Arabistan'da Kurban Bayramı 11..
    10. Volkan Şen Adana Demirspor'da
    11. Emekli tuğgeneral trafik kazasında..
    12. ABD’den Çin’e yüzde 10 ek vergi
    13. Muğla'da şehit ailesine şehadet..
    14. Balıkesir'de 38 düzensiz göçmen..
    15. İran'da trafik kazası: 8 ölü
    16. Erzincan'da kuru otları yakmaya..
    17. ABD'den Çin ürünlerine yüzde 10'luk..
    18. Milli yelkenci Yalçın Çıtak üst üste..
    19. Esed rejiminden İdlib'de şartlı ateşkes
    20. Keçiörengücü’nden iki transfer daha
    21. Olimpija Ljubljana-Yeni Malatyaspor..
    22. İntihar saldırısında yaralanan..
    23. Belediye başkanı kendisinin ve eşinin..
    24. Suriye konulu 13. Garantörler Toplantısı
    25. ABD, Zimbabveli eski generali yaptırım..
    26. Bakan Kurum'dan "Salda Gölü" açıklaması
    27. Esad rejimi, İdlib’te ateşkes yapmayı..
    28. İtalya'da bir rahip cinsel tacizden..
    29. İngiltere ve İran arasındaki tanker..
    30. 7 yaşındaki çocuk greyder altında..
    Tüm dünyaya duyurdular! O ülke para birimini değiştirdi
    Tüm dünyaya duyurdular! O ülke para birimini değiştirdi
    Berat Albayrak'tan kabine değişikliği açıklaması!
    Berat Albayrak'tan kabine değişikliği açıklaması!
    İsrail medyasından bomba iddia! Türkiye'ye F-35 komplosu
    İsrail medyasından bomba iddia! Türkiye'ye F-35 komplosu
    Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı müjdeyi verdi! Sosyal medya yıkıldı
    Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı müjdeyi verdi! Sosyal medya yıkıldı
    Azerbaycan Türkiye'den savaş uçağı için yardım istedi
    Azerbaycan Türkiye'den savaş uçağı için yardım istedi

    Günün Karikatürü

    01 Ağustos 2019
    Akılalmaz olay! Okuduğu duayı beğenmeyip imamı dövdüler
    Akılalmaz olay! Okuduğu duayı beğenmeyip imamı dövdüler
    Yunanistan’a resti böyle çekti… 'İstediğiniz kadar konuşun Türkiye arkamızdadır'
    Yunanistan’a resti böyle çekti… 'İstediğiniz kadar konuşun Türkiye arkamızdadır'