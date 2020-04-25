2 milyarlık Müslüman âlemi Ramazan’ı hüzünle karşıladı

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını sebebiyle camilerde toplu ibadet edilememesi ve iftar programlarının düzenlenememesi de müminleri hicrana sürükledi. Müminler, koronavirüs musibetinin defi ve zulme uğrayan mazlumların felaha kavuşması için Allah’a niyazda bulundu.

Dünya nüfusunun yüzde 25’ine yakınını oluşturan Müslümanlar, her sene coşkuyla karşıladıkları Ramazan-ı Şerif ayını bu yıl hüzünle karışık bir sevinçle karşıladı. Bir yandan koronavirüs salgınının neden olduğu panik hali bir yandan ise kolonyalist devletlerin zulmü altında inleyen İslam ülkelerinin feryadı, Müslümanların yüreğini yaraladı.

Virüs gölgesi

Küresel salgın nedeniyle ilk teravihlerini evde kılan Müslümanlar, pandeminin bir an önce bitmesi için Allah’a niyazda bulundu. Dünya üzerinde açlıkla pençeleşen mazlumları düşünerek ilk sahurlarını yapan müminler, kardeşlerinin ve kendilerinin kurtuluşu için dua etti.

Evler mescit

Yeryüzündeki Müslümanlar bu sene hiç alışık olmadıkları bir Ramazan-ı Şerif ayına merhaba dedi. Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı esareti altına alan koronavirüs salgını nedeniyle Ramazan’ın içtimai güzelliklerini yaşayamayacak olan Müslümanlar, arınma ve rahmet ayına hüzünle girdi.

Türkiye, Başkan Recep Tayyip Erdoğan önderliğindeki AK Parti hükümetinin, salgına karşı zamanında aldığı tedbirlerle diğer ülkelere oranla daha rahat girerken, kardeşlerinin acısını yüreklerinde duyan Müslümanlar, başımızdaki salgın belasının defi için dualar etti.

İlk teravih namazını evde kılan müminlerin evlerinden tekbir nidaları yükseldi.

Ümmet için dua

Doğu Türkistan başta olmak üzere, Filistin, Suriye, Arakan ve daha birçok İslam beldesindeki sorunlar da Ramazan sevincimize gölge düşürdü.

İlk sahura, Müslüman kardeşlerinin dertlerini içselleştirerek kalkan Türkiye, diğer İslam ülkelerinin de huzurlu bir sahur yapması dualar eşliğinde temennide bulundu.