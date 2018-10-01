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ABD'ye yalvaran cumhurbaşkanı açıkladı: 2 milyar dolar önerdim, Trump'ın gözleri parladı

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Polonya'da ABD üssü kurulması için 2 milyar dolar önermesinin ABD Başkanı Donald Trump'ın gözlerinde parıltıya yol açtığını söyledi.

01 Ekim 2018 Pazartesi 20:36
ABD'ye yalvaran cumhurbaşkanı açıkladı: 2 milyar dolar önerdim, Trump'ın gözleri parladı

Sieci gazetesine demeç veren Duda, temmuz ayındaki NATO zirvesinde Trump'la Polonya'da daimi ABD üssü kurma fikrini istişare ettiğini belirtti.

Trump'a "Sayın Başkan, Polonya'da daimi ABD üssünün açılmasını isteriz" dediğini anlatan Duda, ABD Başkanı'nın kafasını salladığını fakat bir tepki vermediğini kaydetti.

Ancak üssün hazırlanması için 2 milyar dolar ayırmaya hazır olduklarını eklediğinde Trump'ın gözlerinin parladığını belirten Duda, bunun ardından konuşmanın tamamen farklı bir hal aldığını vurguladı.

Adı 'Trump kalesi' olacak

Ağustos ayı ortasında Trump'la görüşmesinin ardından konuşan Duda, Polonya'da kurulacak bir ABD üssünü memnuniyetle karşılayacaklarını belirtmişti.

Üssü 'Trump kalesi' olarak adlandıracaklarını ifade eden Duda, "Bunu yapabileceğimize inanıyorum. Bu kararın hem Polonya hem de ABD çıkarlarıyla örtüşeceğini düşünüyorum" ifadesini kullanmıştı.

Haber Tarihi: 01 Ekim 2018 Pazartesi 20:36
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