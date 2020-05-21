2 metre sosyal mesafe güvenli mi?

Tüm dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirlerin işe yarayıp yaramadığını ve bu tedbirlerin nasıl uygulanması gerektiği ile ilgili Amerikan Fizik Enstitüsü tarafından yapılan bir araştırma, 2 metrelik sosyal mesafenin güvenli olmadığı gerçeğini ortaya çıkardı.

Araştırmacılar, koronavirüsün tükürük yoluyla bulaştığına dikkat çekerek, rüzgarlı havalarda en hafif esintiyle bile tükürüğün 5 saniye içerisinde yaklaşık olarak 5 metre yer değiştirebildiğini ve bu sebeple 2 metrelik sosyal mesafenin güvenli olmadığını belirtti.

Araştırma kapsamında, öksüren bir kişinin havada hareket eden tükürük damlacıkları incelendi. Konuyla ilgili çeşitli değerlendirmelerde bulunan araştırmacı Dimitris Drikakis, açıklamasında "Damlacıklar hem yetişkinleri hem de farklı boydaki çocukları etkileyebilir. Daha kısa boylu insanlar bu damlacıkların yol aldığı kısımda olurlarsa daha fazla risk altında olabilirler." ifadelerini kullandı.