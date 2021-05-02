  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Afganistan'da bombalı saldırı! Etkili komutanlardan Ziyayi hayatını kaybetti
İstanbul'da feci kaza: Yaralılar var
Hindistan'da tedirgin eden rakam!
MİT ve Emniyet paketlemişti! Sıcak gelişme
Korona Virüs 2 Mayıs koronavirüs bilançosu açıklandı
Korona Virüs

2 Mayıs koronavirüs bilançosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı, 2 Mayıs "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nu paylaştı. Son 24 saatlik verilere göre 2 bin 587'si semptomatik olmak üzere 25 bin 980 yeni vaka tespit edildi. Toplam can kaybı ise 340 artarak 40 bin 844'e ulaştı.

Yeniakit Publisher
2021-05-02 19:43:00 - 2021-05-02 19:47:19
2 Mayıs koronavirüs bilançosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 2 Mayıs'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 2587'si semptomatik olmak üzere toplam 25 bin 980 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 340 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 40 bin 844'e, toplam vaka sayısı ise 4 milyon 875 bin 388'e yükseldi.

Bugünkü iyileşen hasta sayısı 75 bini aştı

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 75 bin 182 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 4 milyon 480 bin 381'e yükseldi. Toplam test sayısı 47 milyon 744 bin 338'e yükselirken, ağır hasta sayısı 3 bin 532 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 2,4 oldu.

Vefat sayısı halen çok yüksek

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 373 kişi hayatını kaybederken, 2615'i semptomatik olmak üzere 28 bin 817 yeni vaka tespit edilmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İtalyanlardan bomba itiraf: Afrika'yı Türkiye'ye kaptırdık
Gündem

İtalyanlardan bomba itiraf: Afrika'yı Türkiye'ye kaptırdık

İtalyan haber sitesi Inside Over, Türkiye'nin Afrika'da artan etkinliğine dair çarpıcı bir haber yayımladı. Haberde "İtalya'nın Afrika'yı Tü..
'Espri'sine gülünmeyen Akşener'in zor anları!
Siyaset

'Espri'sine gülünmeyen Akşener'in zor anları!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Habertürk'teki programın başında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a göndermede bulunmak isterken re..
İlk çeyrekte 3 binden fazla yabancı ortaklı şirket kuruldu
Ekonomi

İlk çeyrekte 3 binden fazla yabancı ortaklı şirket kuruldu

Türkiye’de yılın ilk çeyreğinde pandeminin etkisini devam ettirmesine rağmen toplam sermayesi 2.2 milyar liraya yaklaşan 3 bin 218 yabancı o..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay