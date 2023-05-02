2 Mayıs 2016: Akademisyen Prof. Dr. Ömer Faruk Akün'ün vefatı

Prof. Dr. Ömer Faruk Akün 1926 yılında İstanbul’da doğar. İlköğrenimini 1936’da, Ortaöğrenimini 1943’te tamamlar. 1947’de İ. Ü Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun olur. 1947- 1948’de askerlik görevini yapar. 1951’de mezun olduğu bölümde Yeni Türk Edebiyatı okutmanı olarak göreve başlar. 1953’te Türk Halk Şiirinde Tabiat konulu teziyle doktor unvanını alır.







1954-56 yılları arasında Sorbonne Üniversitesi’nde Mukayeseli Edebiyat derslerini ve orada verilen konferansları takip etmek ve Bibliothéque National’da Türk edebiyatı ile ilgili yazmalar ve kaynaklar üzerinde çalışmalar yapmak üzere Paris’e gider.







Abdülhak Hamid’de Makber’den Önce Ölüm Temi adlı tezini 1959’da tamamlayarak doçent olan Akün, Namık Kemal’in Mektupları konulu tezi ile 1971’de profesör olur. Yeni Türk Edebiyatı Anabilim Dalı’na 1984’de başkan, 1990 yılından itibaren de Bölüm Başkanı olarak atanan Akün, 1993’te yaş haddinden emekliye ayrılır.

İlim hayatında ve çalışmalarında Türkolojinin kurucusu Prof. M. Fuat Köprülü’nün yolundan yürüyen Akün, Fransızca, Almanca, İngilizce, Farsça ve Rusça bilmektedir. Akün, uzun yıllar içerisinde büyük emekler harcayarak yaptığı araştırmalara ve yeni bilgilere dayalı ilmî yazılarını 1949’dan itibaren Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, Türkiyat Mecmuası ve bilhassa tercihini kullandığı MEB İslâm Ansiklopedisi ve TDV İslâm Ansiklopedisi’nde yayımlamıştır. Hocaların Hocası namı ile bilinen Prof. Dr. Ömer Faruk Akün İstanbul’da 90 yaşında iken ölmüştür.