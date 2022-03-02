2 Mart 2001: Kemal Derviş’in Kurtarıcı (!) Olarak ABD’den Getirilmesi

Cumhurbaşkanı Sezer’in MGK’da çıkarttığı krizin ardından ANASOL-D Hükümetinin dalgalı kur rejimine geçmesini ekonomik çevreler örtülü devalüasyon olarak nitelediler. DYP lideri Çiller, hükümeti istifaya çağırarak bir milli mutabakat hükümeti önerdi.

Merkez Bankası Başkanı Gazi Erçel görevinden istifa etti. Onun Hazine Müsteşarının istifası izledi. DSP kökenli Bankacılık Denetleme Kurulu Başkanı Zekeriya Temizel de istifa edenler kervanına katıldı.

Başbakan Bülent Ecevit, Dünya Bankası Başkan Yardımcılarından Kemal Derviş’i ekonomiyi düzeltmek üzere Türkiye’ye davet ettiklerini açıkladı. 2 Mart günü Kemal Derviş, ekonomiden sorumlu Devlet Bakanlığına getirildi.Türkiye bir anlamda manda yönetimine girmiş olmuştu. Kemal Derviş,1970’li yıllarda Başbakan Bülent Ecevit’in bir programına ‘ekonomi danışmanı’ sıfatıyla katılmış eski bir tanıdığı idi. (Birler,2010:594)

Devlet Eski Bakanı Güneş Taner’in naklettiğine göre Derviş, ‘kurtarıcı olarak gelmiş, ülkeyi biraz daha batırıp gitmişti.’

Taner, bu olayı şöyle anlatır: Kemal Derviş özel görevle gelmişti. Ekonomiyi düze çıkaracaktı. Hiç bir şey yapmadığı halde kahraman oldu. IMF'den 40 milyar dolar getirdi. Ben yıllarca üç kuruş alabilmek için IMF'nin kapısında bekledim. Adam 40 milyar dolar getirdi. Buraya kadar güzel! Ama o paralar ne oldu? Buna bakan yok! Düne kadar üçü beşi hesap eden IMF niye o paraları verdi? O para iki devlet bankasının kasasına konulup piyasayı canlandıracağına batık bankalara dağıtıldı. Batacağı kesin olan bankalara ama 3 ama 5 neyse verildi. Bunları kim dağıttı? Neden dağıttı? Kriter neydi? Bilen yok. 40 milyar dolar gitti! Hazinede bunların belgesi vardır.(Taner,29.6.2012)

Ekonominin böylesine alt üst olduğu bir ortamda Genelkurmay Başkanı Hüseyin Kıvrıkoğlu “28 Şubat Kararları bin yıl hüküm sürecektir” (Karaalioğlu,2001:39)şeklinde siyasi ortamı alt üst eden bir açıklama yapmıştı.

2 Mart 2018: Afrin’de 8 Şehit, 13 Asker Yaralı Verilmesi

Afrin’deki terör örgütlerine yönelik sürdürülen ‘Zeytin Dalı Harekatı’nda, güvenlik güçleriyle teröristler arasında çatışma çıktı. Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin’de gerçekleştirilen operasyonlar sırasında 8 askerin şehit olduğu, 13 askerin yaralandığı bildirildi.

2 Mart 1960: Necip Fazıl Kısakürek, Atatürk'ün hatırasına yayım yoluyla hakaret ettiği gerekçesiyle 18 ay hapis cezası daha aldı.







02 Mart 1974: TRT Televizyonu Çarşamba hariç haftada yedi gün yayın yapmaya başladı.