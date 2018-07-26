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2 lira için iki kardeşi birden bıçakladılar

Samsun'un İlkadım ilçesinde, 2 lira istedikleri 2 kardeşi bıçakla yaralayan iki zanlı, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

26 Temmuz 2018 Perşembe 15:24
2 lira için iki kardeşi birden bıçakladılar

Samsun'un İlkadım ilçesinde, 2 lira vermeme nedeniyle çıkan kavga güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Bahçelievler Mahallesi'nde dün bir internet kafede, Zafer Tuğrap S. (19) ile 2 lira istediği ancak olumsuz yanıt aldığı kardeşler Erdost Servet Demir (25) ve Candost Aziz Demir (19) arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavga güvenlik kameralarına yansıdı.

Zafer Tuğrap S'nin Demir kardeşleri darbettiği, daha sonra şüphelinin arkadaşı Erdem G'nin (17) de bıçakla 2 kardeşi yaraladığı olaya ilişkin görüntülerde tartışma ve bıçakla yaralama anı yer alıyor.

Olayın ardından yaralılardan Erdost Servet Demir Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, Candost Aziz Demir Gazi Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu ekiplerince yakalanan iki şüpheli, işlemlerin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanmıştı.

Haber Tarihi: 26 Temmuz 2018 Perşembe 15:24
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