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2 köy ve 2 ilçede tespit edildiler! 225 kişi yakalandı

Edirne'de jandarma ekipleri Bosnaköy, Yenikadın köyleri ile Meriç ve İpsala ilçelerinde devriye görevi sırasındayasa dışı geçiş hazırlığındaki 225 kişilik düzensiz göçmen grubunu yakaladı.

31 Ekim 2018 Çarşamba 16:58
2 köy ve 2 ilçede tespit edildiler! 225 kişi yakalandı

Edirne'de yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 225 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Bosnaköy, Yenikadın köyleri ile Meriç ve İpsala ilçelerinde devriye görevi sırasında yasa dışı geçiş hazırlığındaki bazı grupları tespit etti.

Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildiler

Ekipler, Pakistan, Irak, Myanmar, Afganistan, Somali, Libya, Fas, Cezayir ve Filistin uyruklu 225 düzensiz göçmeni yakaladı.

Yabancı uyruklu kişiler, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

Haber Tarihi: 31 Ekim 2018 Çarşamba 16:58
  1. düzensiz göçmen
  2. İl Jandarma Komutanlığı
  3. Filistin uyruklu düzensiz göçmeni
  4. Myanmar
  5. Afganistan
  6. Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü

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