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Korona Virüs

2 köy daha karantinaya alındı!

Sivas'ın Kangal ilçesine bağlı Güneypınar ve Onaran köyleri karantinaya alındı

Yeniakit Publisher
2020-07-23 16:45:00 -
2 köy daha karantinaya alındı!

Sivas Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, korona virüs tedbirleri kapsamında salgının yayılarak vatandaşların hayatını tehdit etmesini engellemek ve köylerin izolasyona geçmelerini sağlamak üzere 2 köy karantinaya alındı.

İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca alınan karar göre Kangal İlçesine bağlı Güneypınar ve Onaran köyü 14 gün süreyle karantinaya alındı. Karar gereği köye giriş ve çıkışlar yasaklandı.

 

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