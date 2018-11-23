2 kişiyi yaraladıktan sonra polise teslim oldu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 19 Kasım tarihinde meydana gelen olayda, Kadir S. ile Savaş M. ve Ahmet Cemal .U arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Kısa sürede tartışma kavgaya dönüştü.

Çıkan kavgada Kadir S. silahla Savaş M. ve Ahmet Cemal U'ya ateş etti. Silahlı saldırıda her iki şahıs da yaralandı.

Yaralanan Ahmet Cemal U. ise Turgutalp Mahallesi'nde ikamet ettiği eve gitti. Burada polisi arayan şahıs yaralı olduğunu ihbar etti. Bunun üzerine asayiş ekipleri eve giderek şahsı alıp hastane götürdü.

Olayın ardından polise teslim olan Kadir S, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.