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2 kişiyi öldüren cani: Cinayeti zevkten işledim

Bursa'nın İnegöl ilçesinde silahla yaraladıkları şahsın oğlunu da öldüren 2 şüpheliden biri, sağlık kontrolü çıkışında kan donduran sözler sarf etti. Katil zanlısı basın mensuplarına, "Cinayeti zevkten işledim" dedi.

17 Kasım 2018 Cumartesi 01:10
2 kişiyi öldüren cani: Cinayeti zevkten işledim

Geçtiğimiz gün sabah saatlerinde Yusuf Candar'a silahlı saldırı düzenleyen Murat G. ve Kahraman A. daha sonra Candar'ın oğlu Yavuz Candar'a da iş yerinde saldırı düzenledi.

Saldırın ardından Yusuf Candar hastaneye kaldırılırken oğlu Yavuz Candar olay yerinde hayatını kaybetti. Olayın ardından polis ekipleri tarafından yakalan şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolden geçirildi.

Hastane çıkışı basın mensuplarının “neden öldürdünüz” sorusuna zanlılardan Kahraman A.'nın, "Cinayeti zevkten işledim" demesi dikkat çekti. Zanlılar yoğun güvenlik önlemleri altında tekrar emniyete götürüldü.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliye sevk edilmesi bekleniyor.

Haber Tarihi: 17 Kasım 2018 Cumartesi 01:10
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