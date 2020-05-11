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Korona Virüs

2 kişiden şüpheleniliyor! Vakalar arttı kentte bir köy daha karantinaya alındı

Adıyaman’da Gölbaşı ilçe merkezi ve Yeşilova köyünün ardından ilçeye bağlı Ozan köyü de korona virüs vakalarının artması üzerine karantinaya alındı. Virüsü köye, testleri pozitif çıkan çiftin alışveriş yaparak bulaştırmış olabileceği değerlendiriliyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-11 18:01:00 - 2020-05-11 18:01:40
2 kişiden şüpheleniliyor! Vakalar arttı kentte bir köy daha karantinaya alındı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine bağlı Ozan köyü, korona virüs vakalarının artması üzerine 14 gün süreyle karantina altına alındı.

Gölbaşı ilçe merkezi ve Yeşilova köyünün ardından ilçeye bağlı Ozan köyü de karantinaya alındı. Gölbaşı-Malatya kara yolu üzerinde bulunan ve ilçeye 3 kilometre uzaklıkta olan Ozan köyünde yaşayan H.Y. ile M.Y.'nin korona virüs (Covid-19) testleri pozitif çıktı. Karı kocanın Gölbaşı ilçe merkezine gelerek alışveriş yaptıkları ve virüsün buradan bulaşmış olabileceği ihtimali değerlendiriliyor.

3 kişi daha virüs çıktı

Bunun üzerine köyde yapılan sağlık taramasında aynı aileden 3 kişinin daha testi pozitif çıkınca, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından Ozan köyü karantina altına alındı. Köyün giriş ve çıkışları polis ekipleri tarafından kapatıldı.

Ozan köyünde görülen son vakalar ile birlikte 22 olan vaka sayısı 26’ya yükseldi.

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