2 kırmızı kart 3 gol! Antalyaspor'dan muhteşem geri dönüş

Süper Lig'in 4. haftasında Antalyaspor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. Antalya Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Antalyaspor 2-1 kazandı.

Çaykur Rizespor'a galibiyeti getiren golü 40. dakikada penaltıdan Marwane Saadene attı.

Antalyaspor'da Souleyman Doukara, VAR onayıyla birlikte 65. dakikada kırmızı kart gördü.

Antalyaspor, 90+1. dakikada Mevlüt Erdinç'in attığı golle eşitliği sağladı.

90+5. dakikada Antalyaspor, Diego Angelo'ya Koray Altınay'ın yaptığı faul ile penaltı kazandı. Hakem Ali Palabıyık VAR'a baktı hem penaltı kararını hem de Koray Altınay'a ikinci sarıdan verdiği kırmızı kart kararını onayladı.

Antalyaspor, 90+6. dakikada Hakan Özmert, beyaz noktadan topu ağlara gönderdi ve ev sahibi 10 kişiyle geri dönüp kazandı.

Bu sonucun ardından Antalyaspor 7 puana yükselirken, Rizespor 2 puanda kaldı. Antalyaspor, milli aranın ardından Başakşehir'e konuk olacak. Rizespor ise sahasında Bursaspor'u ağırlayacak.