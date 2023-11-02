2 Kasım 2016: Eski Bakanlardan Korkut Özal'ın vefatı

8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın kardeşi olan Korkut Özal 29 Mayıs 1929 tarihinde Malatya‘da doğdu. İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi’nden mezun oldu. Uzun yıllar boyunca Devlet Su İşleri (DSİ)’nde Malatya şube baş mühendisi, Elazığ bölge müdürü ve genel müdürlük işletme dairesi reisi olarak çalıştı.





Turgut Özal, Yusuf Bozkurt Özal, Korkut Özal ve Anneleri Hafize Özal



Daha sonra Amerika Birleşik Devletleri’ne giderek su kaynakları sistem planlaması ile yeraltı suları alanında çalışmalarda bulundu. Bunun yanında ODTÜ üniversitesinde de öğretim üyeliği yaptı. 1967’de de Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’nın genel müdürlük makamına getirildi.







1973 yılında da Milli Selamet Partisi (MSP)’nden aldığı teklif üzerine siyasete atıldı. 1973-1977 yılları arasında yapılan seçimlerinde de MSP’den Erzurum milletvekili seçildi. Ayrıca 12 Eylül 1980 askeri darbesine kadar da iki kez Tarım Bakanlığı ve bir kez de İçişleri Bakanlığı görevinde bulundu.







24 Aralık 1995 seçimlerinde de İstanbul’dan milletvekili seçilerek Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne girdi. AKOZ hayır vakfının da kurucusu olan Korkut Özal 2 Kasım 2016 tarihinde hayatı kaybetti.