2 Kasım 1952: Abdülaziz Bekkine (Mutasavvıf)

Abdülaziz Bekkine, 1895’de İstanbul-Mercan’da doğdu. Aslen bugün Tataristan’ın başkenti olan Kazanlıdır. Kazan’dan göç ederek İstanbul’a yerleşen tüccar Halis Efendi’nin oğludur. Küçük yaşlarda Arapça ve din dersleri alanında eğitim aldı. On beş yaşına geldiğinde ailesiyle tekrar Kazan’a göçtüler. İlerleyen zamanlarda Buhara’ya giderek âlimlerden dini ilimler okudu. Babasının ölümü sonrası İstanbul’a yeniden döndü. Bir süre ticaretle uğraştı. Sonra Beyazıt Medresesi’ne devam etti.







Bu dönemde arkadaşı Mehmed Zahit Kotku ile Gümüşhânevi dergâhına intisap ettiler. Tekirdağlı Şeyh Mustafa Feyzi Efendi’den icazet alarak irşada ve Râmuzu’l ehadis kitabından dersler yapmaya başladı. İstanbul’un çeşitli camilerinde imamlık yaptı. On üç yıl İstanbul-Zeyrek’teki Çivizâde Ümmü Gülsüm Camii’nde görev yaptı. Tekkelerin kapatılması sonrasında irşat görevine evinde devam etti. 1950 yılında ölümünden sonra irşad vazifesini ve cami imamlığını Mehmed Zahit Kotku sürdürdü. 2 Kasım 1952 günü vefat etti. Abdülaziz Bekkine’nin mezarı Edirnekapı’da, Sakızağacı Şehitliği’ndedir.







‘Hacı Aziz Efendi’ olarak tanınan ve gönüllerde taht kuran Bekkine, sohbet halkasında yoğunluğu üniversiteli gençler oluşturuyordu.Üniversite gençliği üzerinde etkindi. Cumhuriyet döneminin kayda değer düşünürlerinden birçoğu sohbet halkasında yer almıştır.







Milli Görüş lideri Necmettin Erbakan başta olmak üzere birçok üniversiteli genç aynı zamanda Bekkine’nin talebelerindendi. Şeyh efendi üniversite öğrencilerine üniversitelerde kalıp akademisyen olmalarını tavsiye ediyordu. Abdülaziz Bekkine’nin talebelerinden olan Nurettin Topçu Sorbon Üniversitesi’nde felsefe doktorası yapan ilk Türk’tür. Bekkine’nin ölümü sonrası yaşadıklarını ‘Taşralı’ isimli kitabında ‘Yıldırımın Huzurunda’ bölümünde şöyle anlatır: “Ruhlarımızın önünde yürüyen o büyük varlığı kaybettim.” (Muaz Ergü/ https://www.dunyabizim.com)