2. İstiklâl zaferimiz

Zekeriya Say İstanbul

Bundan tam altı yıl önce bugün Türk Milleti FETÖ’nün eli kanlı teröristlerine karşı eşine daha önce dünyada rastlanmamış destansı bir direniş gösterdi. 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı sokaklara dökülen vatandaşlar bayrağımız ve devletinin bekası için cansiperane bir mücadele verdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın etrafında kenetlenen aziz milletimiz, ülkenin istiklalini ve istikbalini gasp etmek isteyen FETÖ’cü hainlere ve kürsel işbirlikçilerine Osmanlı tokadını vurdu.

Türk Milleti, ülkenin istiklali ve istikbali için 9 bin darbeci asker, 35 uçak, 37 helikopter, 74’ü tank 246 zırhlı aracın karşısına tek silahı olan iman dolu göğsüyle karşı durdu. Türkiye’nin karanlık geceden aydınlığa çıkması için mücadele eden sivil, polis ve askerlerden 150’si Ankara’da, 99’u İstanbul’da, 2’si Muğla’da şehit oldu ancak hainlere geçit vermedi.

15 Temmuz tam manasıyla cihattır

Direnişin yıl dönümünde Akit’e konuşan AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, “15 Temmuz tam manasıyla bir cihattır. O gece devlet içerisindeki bir kısım ihanet şebekesine karşı, devletin yerli ve milli güçleri ile millet birlikte bir cihadı ekberi sahneye koydu. Bu bir dönüm noktasıdır. 15Temmuz’da FETÖ’cülere karşı verilen direniş başarısız olsaydı şu anda Türkiye’nin başında bir Amerikan işbirlikçisi cumhurbaşkanı makamında oturuyor olacaktı. Türkiye de itilmiş kakılmış günlerine dönecekti. Onun için bugün çok kutlu ve mutlu bir gündür” dedi.

Dik duruşundan ödün vermedi

Çamlı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte 15 Temmuz’a ait bir anısını ise şöyle anlattı: “16 Temmuz sabahı, havalimanındaki o iklim içinde iki tane helikopter geldi. Korumalar, ‘Efendim iki helikopter yaklaşıyor’ dedi. Cumhurbaşkanımız, ‘Birisini bekliyor muyuz?’ diye sordu. ‘Yok’ denilince hepimiz dışarıya çıktık. Belinde silah olan bütün polisler, korumalar 5-10 dönümlük alana yayılıp mevzi aldı. Korumalardan birisi yüksek merdivene çıkıp, son kez uyararak, hem ‘gelmeyin’ dedi, hem de sıkmak için hazırlandı. Helikopterler 150-200 metre kadar yaklaştı. Uzun namlulu silahla bizi hedef aldılar. Tam çatışma başlayacağı esnada iki helikopter geri dönerek gitti. Helikopterler gelip gittiklerinde Cumhurbaşkanımız kravatını bile çözmemişti. Dik duruşundan hiç ödün vermedi. ‘Efendim sizi aşağıya (bodruma) alsak’ dedim. Dışarıda binlerce insan toplanmıştı. Camdan onlara bakarak, ‘Ahmet, aşağısı kaç kişi alır? Hepimiz aşağıya (bodruma) sığar mıyız?’ diye sordu. İşte ‘kaçacak’ dedikleri Cumhurbaşkanımız böyle bir gün geçirdi.”

15 Temmuz arifesinde FETÖ'cüleri kucakladılar

15 Temmuz Gazileri Platformu Başkanı Erol Bulut ise şunları anlattı: “15 Temmuz ülkemiz için bir milat oldu ancak 15 Temmuz’un arifesine geldiğimiz günlerde, tam da Cumhurbaşkanımızın NATO kayıtlarına “FETÖ terör örgütüdür” yazdırdığı süreçte, tesadüf olduğuna inanmadığımız bir gelişme yaşandı. Ana muhalefet partisi lideri, FETÖ’cüleri evinde ziyaret etti. Hem de şartlı tahliye edilenleri. FETÖ’ye ‘Biz yanınızdayız’ mesajı verildi. Bu milletin gerçeklerini ıskalıyorlar. Biz bu vatan için yaşıyoruz. Bu vatan bin yıllık vatan. Bu toprağın altında sıksak şüheda fışkıracak kadar çok şehidimiz var. Sadece ikbal uğruna, sadece koltuklar uğuruna dışarıdan verilen talimatlarla birlikte teröristleri gizleyerek, bunlarla birlikte yürüyorlar. Üstad Necip Fazıl’ın dediği gibi, ‘Bu ülkenin kahramanı da boldur. Haini de.’ Elhamdülillah biz kahramanlardan yanayız. Bu tür ihanete varan gelişmeleri gördükçe, bunlar bizi daha çok kamçılıyor. Daha da diriliyoruz. Biz korkmuyoruz. Bizim için ölüm şahadettir. Zaten bir gün öleceğiz.”

Namusumuz ayaklar altına alınacaktı

Şehidimiz Muhsin Yazıcıoğlu’nun, ‘Bir nefesine bile hükmedemeyeceğimiz şu üç günlük dünya için fırıldak olmaya hiç gerek yok’ sözünü hatırlatan Bulut, şöyle devam etti: “Ümmetin son kalesiyiz ama ekonomik sıkıntılar nedeniyle birazcık canımız yandığında, ihtiyaç kalemlerimizi azaltalım kontrol altına alalım diye düşünmeden direkt niye giderlerimiz arttı diye veryansın ediyoruz. Libya’da Kaddafi diye bir lider vardı. Kaddafi gitti de onu devirenler şimdi güllük gülistanlık içinde mi yaşıyorlar. Irak hakeza. Batılılar oralara çöktü. Aynı oyunu 15 Temmuz’da burada da oynamak istemediler mi? Güneydoğu’daki sınırlarımızı PKK’lılara açmadılar mı? Eğer o gün teröristler galip gelseydi, bizim de anamız, bacımız, namusumuz ayaklar altına alınmayacak mıydı? Ülkeyi yönetmek isteyen liderler bu gerçeği bilmiyorlar mı? Herkes biliyor ama neye karşılık bilmezden geliyorlar. Yaşananları anlayamıyorum. Aklım havsalam bunu almıyor.”