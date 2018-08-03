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2 İsrail İHA'sı düşürüldü!

Esed rejimi tarafından 2 İsrail İHA'sı ve 3 füzenin düşürüldüğü öne sürüldü.

03 Ağustos 2018 Cuma 00:54
2 İsrail İHA'sı düşürüldü!

Suriye'nin başkenti Şam'da patlama sesleri duyulduğu ve rejim hava savunma sistemlerinin devreye girdiği bildirildi. Ardından, konuya ilişkin açıklama yapan Esed rejimine bağlı bir komutan, başkent Şam'ın batı kırsalında İsrail'e ait 2 keşif amaçlı insansız hava aracının (İHA) vurulduğunu belirtti.

Esed yanlısı bir ismin aktardığına göre, Suriye hava savunma sistemleri tarafından 3 füze ve bir İnsansız Hava Aracı (İHA) düşürüldü.

Haber Tarihi: 03 Ağustos 2018 Cuma 00:54
  1. Suriye
  2. İsrail İHA'sı

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