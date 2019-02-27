0553 313 94 23

2 inşaat işçisi ısınmak için yaktıkları ateşte feci şekilde yandı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde çalıştıkları inşaatta ısınmak isteyen 2 işçi, ateş yaktıkları boya kovasındaki alevlerin parlaması sonucunda yaralandı.

27 Şubat 2019 Çarşamba 13:44
2 inşaat işçisi ısınmak için yaktıkları ateşte feci şekilde yandı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde çalıştıkları inşaatta ısınmak isteyen 2 işçi, ateş yaktıkları boya kovasındaki alevlerin parlaması sonucunda yaralandı. Vücutlarında ağır yanıklar oluşan işçiler, hastaneye kaldırıldı.


Olay, İzmit ilçesi Yenidoğan Mahallesi Güney Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde bulunan bir inşaatta çalışan Yasin Ç. ve Muhammet Samet Y. isimli işçiler ısınmak için ateş yakmak istedi. Etraftan topladıkları karton ve odunları kullanılmış bir boya kutusuna dolduran işçiler, çakmakla karton parçalarını tutuşturmak istedi. Boya kutusunda kurumuş halde olan tinerli boya, işçilerin yaktığı alevle birden parladı.



Elbiseleri alev alan işçileri arkadaşları söndürdü


Parlayan alevler, Yasin Ç. ve Muhammet Samet Y.’nin kıyafetlerine sıçradı. İşçilerin yandığını gören çevredeki diğer işçiler ise Yasin Ç. ve Muhammet Samet Y. ‘nın yardımına koşarak alevleri söndürdü. Yaşanan olay sonrasında Yasin Ç.’nin yüzü ve vücudunun büyük kısmında, Muhammet Samet Y.’nin ise elinde yanık oluştu.



Ağır şekilde yanan işçiler hastaneye kaldırıldı


Yasin Ç. ve Muhammet Samet Y.’nin arkadaşları durumu hemen 112 Acil yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi ambulansta yapılan yaralılardan durumu ağır olan Yasin Ç., Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Ünitesine, Muhammet Samet Y. ise İzmit SEKA Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralı işçiler kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınırken polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 13:44
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    'Özgürlükçü Fransa' başörtüsünü hazmedemi
    1. 'Özgürlükçü Fransa' başörtüsünü..
    2. Melikgazi Projeleri için bilimsel..
    3. Tütüncü, Hurdacılar Sitesi’nde
    4. Paris’te Hocalı Katliamı anma..
    5. Antalya'da üç aylık bebeğin ölümü..
    6. Zonguldak aniden bastıran kar etkili..
    7. Alanya’da arkadaş cinayeti zanlısı..
    8. Başkan Aktaş’tan ittifak özeti
    9. Çad Cumhurbaşkanı Itno Türkiye'de
    10. Binali Yıldırım, Çekmeköy Belediye..
    11. ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey..
    12. "AB bazen ikiyüzlü davranabiliyor"
    13. ABD Başkanı Trump ve Kuzey Kore lideri..
    14. Öğrencilere itfaiye mesleği tanıtıldı
    15. Aytaç Armanı sanatçı dostları anlattı
    16. Çad Cumhurbaşkanı Itno TBMM’ye geldi
    17. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü
    18. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kanaat..
    19. Minik taraftarlardan küfre karşı..
    20. Bora Gencer, TEYEV yararına konser..
    21. "Hocalı Katliamı'nın acısını daima..
    22. Aytaç Arman, son yolculuğuna uğurlanıyor
    23. Gümüşhane’de Süleymaniye Kış Turizm..
    24. Senegal Milli Takımı’na Türkiye’den 3..
    25. SP liderinden Erdoğan'a şaşırtan anket..
    26. Türk Telekom ve Nokia’dan bulut..
    27. Anaokulu Öğrencileri İncesu..
    28. Başkan Saraçoğlu, Ressam Özkan’ın..
    29. Ziraat Türkiye Kupası: Hatayspor: 0 -..
    30. GÖRÜŞ - Hocalı soykırımını..
    Fehmi Koru'dan yeni parti şaşkınlığı! Kendi kendini yalanladı
    Fehmi Koru'dan yeni parti şaşkınlığı! Kendi kendini yalanladı
    Emekli maaşlarına yeni düzenleme! 600 TL zam yapılacak
    Emekli maaşlarına yeni düzenleme! 600 TL zam yapılacak
    Erdoğan'dan sert sözler! "Türkiye'yi terk et, Irak'ta Kürdistan'a git"
    Erdoğan'dan sert sözler! "Türkiye'yi terk et, Irak'ta Kürdistan'a git"
    Küçük kızın okulda anlattıkları şok etti!
    Küçük kızın okulda anlattıkları şok etti!
    Karamollaoğlu'ndan Gül ve Davutoğlu'na çağrı!
    Karamollaoğlu'ndan Gül ve Davutoğlu'na çağrı!

    Günün Karikatürü

    27 Şubat 2019
    Pakistan, Hindistan hava sahasına girdi! Hint savaş uçağı düştü
    Pakistan, Hindistan hava sahasına girdi! Hint savaş uçağı düştü
    Türkiye'nin en zenginleri arasındaydı! Mirası paylaşılamıyor
    Türkiye'nin en zenginleri arasındaydı! Mirası paylaşılamıyor