2 ilde dedektör köpekle eş zamanlı uyuşturucu operasyonu! 4 kişi gözaltında
Kahramanmaraş ve Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda 4 kişi gözaltına alınırken, 3 kişinin de yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.06 Eylül 2018 Perşembe 12:05
Kahramanmaraş merkezli iki ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı.
Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik yürütülen teknik ve fiziki takibin ardından Kahramanmaraş ve Gaziantep'te belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
DEDEKTÖR KÖPEK DE OPERASYONA KATILDI
Dedektör köpek "Alfi"nin de katıldığı aramalarda, paketler halinde bir miktar eroin ve metamfetamin ele geçirildi.
Kahramanmaraş'ta 4 şüpheli gözaltına alınırken, Gaziantep'te 3 zanlının yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
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