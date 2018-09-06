2 ilde dedektör köpekle eş zamanlı uyuşturucu operasyonu! 4 kişi gözaltında

Kahramanmaraş merkezli iki ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik yürütülen teknik ve fiziki takibin ardından Kahramanmaraş ve Gaziantep'te belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

DEDEKTÖR KÖPEK DE OPERASYONA KATILDI

Dedektör köpek "Alfi"nin de katıldığı aramalarda, paketler halinde bir miktar eroin ve metamfetamin ele geçirildi.

Kahramanmaraş'ta 4 şüpheli gözaltına alınırken, Gaziantep'te 3 zanlının yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.