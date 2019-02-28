Ağrı ve Elazığ'da okullar tatil edildi
Ağrı ve Elazığ'da etkili olan kar yağışı nedeniyle bugün için kent genelindeki bütün okullarda tatil ilan edildi.28 Şubat 2019 Perşembe 08:19
Meteorolojinin dün uyarısını yaptığı kar yağışı ve fırtına etkisini gösterdi. Olumsuz hava koşulları nedeniyle Ağrı ve Elazığ'da okullar tatil edildi.
2 ilde de eğitime ara verildi
Elazığ İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; "Yoğun kar yağışı ve tipi nedeni ile ilimiz genelinde 28 Şubat Perşembe günü eğitim öğretime 1 gün ara verilmiştir" denildi.
Ağrı Valiliği de merkez ve bağlı köylerde bugün eğitime bir gün süreyle ara verildiğini açıkladı.
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