"2 Haziran'da en net cevabı sandıkta vereceksiniz"

KIRIKKALE (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Artık söz sizde, mühür sizde. 2 Haziran'da da en net cevabı sandıkta vereceksiniz. Biz de yapılması gerekenleri bir bir yapmak suretiyle Keskin'e hizmet edeceğiz." dedi.

Keskin ilçesinde 2 Haziran'da yenilenecek belediye başkanlığı seçimi kapsamında ilçeye gelen Bakan Kurum, Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlara hitap etti.

Kurum, Ramazan Bayramı'nın ülkeye, İslam alemine ve tüm dünyaya hayırlar getirmesini dileyerek, bu mübarek zaman diliminde Keskinlilerle bir arada olmaktan son derece mutlu olduğunu söyledi.

Keskinlilerin her zaman AK Parti'nin, AK Belediyeciliğinin, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında olduğunu ifade eden Kurum, şöyle konuştu:

"Her zaman bizi desteklediniz, gece gündüz arkamızda oldunuz. Artık söz sizde, mühür sizde. 2 Haziran'da da en net cevabı sandıkta vereceksiniz. Biz de yapılması gerekenleri bir bir yapmak suretiyle Keskin'e hizmet edeceğiz. Bizi öz kardeşiniz gibi, öz evladınız gibi karşıladınız, bağrınıza bastınız. Bir kez daha gördük ki ne makam ne mevki, hiçbir şey sizin sevginizden, sıcaklığınızdan ve kardeşliğinizden daha güzel, daha yüce değil. Bizler emanetçisi olduğumuz bu makam ve mevkilere hizmet etmek, hayır duası almak, sizler tarafından getirildiğimiz için ve sizlere hizmet etmek için gece gündüz çalışıyoruz. Hiçbir zaman unutmuyoruz, unutmayacağız. Millet sevdası, millet aşkı, siyaset anlayışımızın, hizmet anlayışımızın ışığıdır, kandilidir."

Bakan Kurum, söyledikleri her sözde, yapacakları her icraatta, yürüttükleri her hizmette ölçülerinin, vatandaşların mutlu olması olduğunu dile getirdi.

Keskin için çok önemli projelerinin, Keskinlileri mutlu edecek hedeflerinin olduğuna dikkati çeken Kurum, şöyle devam etti:

"Keskin ilçemizin Bozkurt Mahallesi'nde Çantepe olarak bilinen mevkide Millet Bahçesi yapacağız. Yüz ölçümü 27 bin metrekare alan üzerinde Millet Bahçesi yapacağız. Millet Bahçesi'nde çocuklarımız, kadınlarımız 7/24 vakit geçirebilecekler. Bisiklet yolları olacak. Bu çerçevede projelerimizi gerçekleştireceğiz ve burada genci yaşlısı, 7'den 70'e tüm kardeşlerimiz keyifli bir vakit geçirecek. Burada Millet Kıraathanesi olacak. Gençlerimiz ders çalışacaklar, çay, kahve içecekler ve sohbet edecekler. Bu Keskin'i marka şehir haline getirecek en önemli projeyi inşallah yapıyor olacağız. TOKİ'ye talimatı verdik ve çalışmaları başlattılar. Keskin'de TOKİ eliyle 1. ve 2. etap konutlarımızı yaptık ve hak sahibi kardeşlerimize teslim ettik. Uygun yer ve yeterli talep olması halinde yeni konut projeleri üretebiliriz. Biz 2 etap yaptık, 3'ü de 4'ü de 5'i de yaparız."

Kurum, Keskin'de senenin belli dönemlerinde yaşanan içme suyu problemini de çok iyi bildiklerini belirterek, buraya daha önce İller Bankası Genel Müdürlüğü aracılığıyla bir proje yaptıklarını ifade etti. Ancak halen bazı mahallelerde basınç nedeniyle su kesilmesi problemi yaşandığını aktaran Kurum, "Hızlı bir şekilde su talebinizi karşılayacak yeni bir projeyle bu sorunu tamamen kökünden çözmek suretiyle İller Bankası Genel Müdürlüğümüz, belediye ile birlikte bu projeyi çalışacaklar. Hızlı bir şekilde içme suyu problemini çözüp vatandaşlarımızın su problemini kökünden halledeceğiz." diye konuştu.

Kurum, Keskin'de diğer bir önemli problemin çöp sorunu olduğunu ifade ederek, bunu, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü ile belediyenin ortak yürüteceği çalışmayla hayata geçirilecek sistem sayesinde tamamen ortadan kaldıracaklarını anlattı.

Mahallelerin bazı ara yollarında sıcak asfalt ya da kilit parke yaparak Keskin'i, marka ilçe haline getirecek projeleri hayata geçireceklerini dile getiren Bakan Kurum, şunları kaydetti:

"Keskin'de acilen bu altyapı sorunlarını gidermeliyiz. Neden? Çünkü Keskin kadim bir şehrimiz. Keskin, Osmanlı döneminin baruthanesi, zaferlerimizin teminatı olan bir şehir. Dolayısıyla vazifemiz büyük, işimiz çok. Hep birlikte omuz omuza vererek, Osmanlı yadigarı Keskin'i en güzel noktalara taşımak istiyoruz. Ticaretiyle, tarihi ve kültürel zenginliğiyle bir cazibe merkezi yapmak boynumuzun borcu. Karıştıran Bölgesi'nin Tabiat Parkı olması için yoğun gayret içerisindeyiz. İnşallah bunu başardığımızda, eskiden bu yana bu bölgeye gelen insanları yeniden bölgeye çekeceğiz, ticaretimiz artacak, esnafımızın yüzü gülecek, Keskin'in yüzü gülecek. Bakın Kırıkkale, 47 ilin doğrudan bağlandığı bir kavşak noktası. Keskin de Kayseri yolu üzerinde bulunan önemli bir ilçe. Dolayısıyla şehrimize bu yatırımları yaptığımızda bilhassa Kapadokya'ya giden turistleri Keskin'e çekebiliriz. Bu güzel şehri hep birlikte turistlerin uğrak noktası, dinlenme noktası haline getirebiliriz. Bu konuda ne yapılması gerekiyorsa yapacağız."

Bakan Kurum daha sonra iftar çadırında vatandaşlarla orucunu açtı.

Programa, AK Parti Milletvekili Ramazan Can, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, İl Başkanı Nuh Dağdelen ve çok sayıda Keskinli katıldı.