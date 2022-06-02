2 Haziran 1962: Hükümeti Kurma Görevinin Yeniden İsmet Paşa’ya Verilmesi

1960 darbesiyle devrilen Demokrat Partinin takipçisi partiler 17 Eylül 1961 seçimlerinden çoğunlukla çıkmışlardı. Ne var ki ‘21 Ekim Protokolü’ gereği ülkeye darbe liderini cumhurbaşkanı olarak dayatan Cuntacılar 27 Mayıs Darbesi’nin mimarı, eski Milli Şef İsmet İnönü’yü, partisi CHP daha az oy almasına rağmen kurulacak hükümete Başbakan olarak dayatmışlardı.

Cuntacılar bu taleplerini bizzat Genelkurmay Başkanı Cevdet Sunay aracılığıyla Gürsel’e bir ültimatom şeklinde ilettiler. Ordu, Başbakanlıkta İsmet Paşa’dan başka seçenek kabul etmiyordu.1961 yılının 10 Kasım günü liderleri bir kez daha Çankaya Köşkü’ne davet eden Gürsel, hükümeti kurma görevini İsmet Paşa’ya verdirmişti.





Bir süre sonra Meclis’te güçlü olan Adalet Partisi, Yassıada mahkumları konusunda affın bir an önce çıkarılması için girişimlerde bulunmuştu. Bu duruma tahammül edemeyen Başbakan İnönü, 30 Mayıs 1962’de istifa etti, böylece CHP-AP koalisyonu bozulmuştu. Hal böyle iken Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel, 2 Haziran 1962’de hükümeti kurma görevini yeniden İsmet Paşa’ya verdi. Paşa, çok kötü şartlar içinde AP ile ikinci koalisyon kabinesini kurdu.



02 Haziran1935: Türkiye'de ilk kez Pazar günü resmî tatil uygulamasına başlanması



Batı'yla artan "ticari ilişkilerde zarardan kaçınmak" ve "modernleşmek" kılıfıyla, 27 Nisan 1935 tarihinde çıkarılan yasayla, hafta tatili Cuma'dan pazara alındı. 1 Haziran 1935'te de resmi olarak ilk pazar günü tatili uygulandı.









02 Haziran 1995: Kilis, Karabük ve Yalova il olması















