2 haftada 10 kilo zayıflatan tiroid diyeti

ABD’de kendi televizyon programında tiroid hakkında bilgi veren Dr. Mehmet Öz, tiroid hakkında “Adem elmasının altına gizlenmiş ve vücudumuzu büyük ölçüde etkileyen küçük bir bezdir” diyor. Tiroid hormonları ruh halini, hafızayı, kalp atış hızını ve daha fazlasını düzenler. Dr. Öz’ün baş tiroid uzmanlarından biri olan Haylie Pomroy, "Tiroid aynı zamanda kalorileri ve depolanan yağları ne kadar hızlı enerjiye çevireceğinizi belirleyen metabolizmanın süper kahramanıdır" diyor. Pomroy, tiroid rahatsızlığınız olsun ya da olmasın tiroid bezinin bakımının önemli olduğunu söylüyor. Kendinizi en iyi şekilde hissetmek ve sağlıklı bir kiloyu korumak isteyen her kadın tiroidini beslemelidir.

DR ÖZ’ÜN TİROİD PLANI

Dr. Öz, tiroid diyetinde, bu hastalıktan muzdaip kızı Zoe ile deneme yanılma yöntemiyle çalıştı. Zoe'ye genellikle yüksek derecede iltihap yapan gıdaları (beyaz un, süt ve tahılla beslenmiş sığır eti gibi) güçlü iltihap önleyici özelliklere sahip gıdalarla (özellikle düşük şekerli meyveler, sebzeler, kuruyemişler, fasulye ve deniz ürünleri) değiştirmesi için yardımcı oldu.

Görünüşe göre çoğumuz içten içe iltihaplıyız. İltihaplanma, abur cubur, gizli gıda alerjileri, stres ve hatta toksinlerin tetiklediği bir sorun. Pomroy, kilo alımı, düşük enerji, beyin sisi ve saç dökülmesinin iltihaplanmanın yaygın sonuçları olduğuna dikkat çekerek, "İltihapla savaşmak için saldığımız hormonlar, sonunda tiroid hormonlarımızın kullandığı yolları bloke eder. Bu nedenle vücudunuz iltihapla savaşırken tiroidiniz mücadele eder" diye açıklıyor.

ALDIĞINIZ ŞEKERİ 12 GRAM İLE SINIRLAYIN

Tiroid diyeti, her biri yüksek kaliteli protein, sağlıklı yağ, isteğe bağlı işlenmemiş glütensiz nişasta (yulaf ezmesi, patates, mısır, fasulye) ve sınırsız nişastasız sebzeler içeren bir parçası yaklaşık 450 kalori içeren öğünler gerektirir. Diyete günlük sağlıklı atıştırmalıklar ve bir veya iki porsiyon düşük şekerli meyve ekleyin. Eklenen şekeri günde 12 gram ile sınırlayın. Sağlıklı beslenme kilo vermeyi kolaylaştırır, ancak sağlığınızı korumak için reçeteli ilaçlara ihtiyacınız olabilir. Bu nedenle tiroid şüpheniz varsa, doktorunuza danışmadan diyetinizde ya da ilaçlarınızda değişiklik yapmayın.

ZAYIFLATAN TİROİD DİYETİ

Kahvaltı: Kirazlı bademli yulaf - 1⁄2 su bardağı dondurulmuş kiraz, 1⁄2 su bardağı badem sütü, 1⁄4 su bardağı yulaf ezmesi, 2 yemek kaşığı bitkisel protein tozu ve 1 yemek kaşığı kavrulmuş bademi geceden karıştırın ve sabaha kadar bekletin.

Öğle yemeği: Burger ve patates salatası - 1⁄2 yemek kaşığı tatlı patates dilimlerini 1⁄2 yemek kaşığı ile zeytinyağı ile kızartın. Fasulyeden vegan burger hazırlayın. Salata üzerine sirke dökmeyi ihmal etmeyin.

Atıştırmalıklar: Atıştırmalıkları günde 400 kalorinin altında tutmayı hedefleyerek istediğiniz sağlıklı seçimleri yapın. Buğday, süt ve kırmızı etten kaçının. En iyi seçenekler arasında kahverengi pirinç suşi, fındık ezmeli elma veya sebze yer alıyor.

Akşam yemeği: Somon ve sebze noodle - Blender'da 1 kutu Hindistan cevizi sütü, 1⁄2 su bardağı besin mayası, 1 çay kaşığı kıyılmış sarımsak, 1 çay kaşığı kekik, tuz ve karabiber. Düşük ısıda ısıtın. Sebze noodle için kabakları spagetti boyunca ince ince doğrayın ve yaptığınız karışımın içine ekleyin. Bir tavada kızarttığınız somonla birlikte servis edin.

Sizlere diğer diyet önerimiz ise su diyetidir.

Zaman zaman hepimiz kilo sorunu yaşayabiliyoruz. Kilo sorunu yaşayanlar ise sağlıklı beslenme ve sporu bir alışkanlık haline getirmek yerine bir-iki günde hızla eriyebilecekleri yolları arıyor. Doktorlar ‘3 günde 3 kilo’ verdiren şok diyetleri kesinlikle tavsiye etmiyor. Son günlerde ise ‘su diyeti’ fazlasıyla araştırılmaya başlandı. Peki, su diyetini kimler yapabilir? Su diyetinde yemek yemek yasak mı?

Su diyeti nedir, nasıl yapılır?

Aylar hatta yılların birikimiyle oluşan kilolarından hızla kurtulmak isteyenler kendilerini sonuca hızla ulaştıracak listeleri araştırıyor. Uzmanlar ise sağlıklı beslenme alışkanlığının kazanılmasını, spor alışkanlığının yerleşmesini ve kilonun zamana yayılarak verilmesi gerektiğini belirtiyor.

Son dönemde ise su diyeti bir hayli popüler oldu. Peki, su diyeti nasıl yapılıyor? Su diyeti gün içinde yalnızca su ve içecek tüketimine dayanan bir diyet. Kişilerin günde en az 2,5 litre su içmesi ayrıca metabolizma hızlandıracak içecekleri tüketmesi gerekiyor. Pek çok ünlü bu yolla kilo verdiğini ifade etse de bu diyet sağlığı ciddi şekilde tehlikeye sokuyor.

Uzmanlar, su diyetinden uzak durulması gerektiğini yapılan bu bilinçsiz davranışın kas ve su kaybına yol açtığını belirtiyor. Hatta yalnızca su içilerek yapılan bu diyetin ani kan şekeri düşmelerine ve ölümcül sonuçlara yol açabileceği de ifade ediliyor.