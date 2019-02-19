2. Hacılar Bilim Sergisi Açıldı

Hacılar Kaymakamlığı ve Hacılar Belediyesi tarafından gerçekleştirilen 2. Bilim Sergisi, Vali Şehmus Günaydın tarafından açıldı.

Hacılar Kaymakamlığı ve Hacılar Belediyesinin tarafından yürütülen Bilim Kent Projesi kapsamında bu yıl ikincisi düzenlenen İlkokul, Ortaokul ile Lise öğrencilerinin geliştirdiği 26 projenin sergilendiği Hacılar Bilim Sergisi, düzenlenen törenle açıldı.

Hacılar Kadın ve Gençlik Merkezi’nde Vali Şehmus Günaydın, Hacılar Kaymakamı Haluk Sezen, Belediye Başkan Vekili Bilal Özdoğan, İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, Protokol üyeleri ve hayırsever işadamlarının katılımıyla açılan sergi öncesi Oku ve Anlat etkinliğinde, okullarında birinci olan öğrencilere plaket ve hediye verildi.

Bilim Kent Projesi kapsamımda düzenlenen ve protokol üyeleri tarafından açılışı yapılan, 26 projenin tanıtıldığı 2. Hacılar Bilim Sergisinin açılış kurdelesini kesen ve “İnşallah Hacılar’dan çok güzel bilim insanları çıkar. Ülkemize, milletimize faydalı hizmet yaparlar. Ben serginin açılışında emeği geçen, destek veren öğretmenlerimize ve yöneticilerimize teşekkür ediyorum.” diyen Vali Günaydın ile beraberindeki protokol üyeleri, stantları tek tek gezerek projeleri hazırlayan öğrencilerden bilgi aldı.