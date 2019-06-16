2 gündür kayıp olan 29 yaşındaki gencin sır ölümü İzmir’in Buca ilçesinde, iki gündür kayıp olan 29 yaşındaki bir genç ormanlık alanda ölü bulundu.

İzmir’in Buca ilçesinde, iki gündür kayıp olan 29 yaşındaki bir genç ormanlık alanda ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, 29 yaşındaki Ali Can (29), iki gün önce arkadaşlarıyla Şahin Tepesi’nde buluştu.

Can’dan buluşma sonrası haber alamayan yakınları polise başvurarak kayıp ihbarından bulundu.

Kayıp ihbarı üzerine Şahin Tepesi’nde yürütülen arama çalışmaları sırasında gencin izine rastlanıldı. Çalılar arasında bulunan bir cesedin genç adama ait olduğu belirlendi.

Polis, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

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