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2 gündür haber alınamıyordu... Sürekli havlayan köpek sayesinde bulundu

Denizli’de 2 gündür kendisinden haber alınamayan 60 yaşındaki Doğan Gençoğlu’nun cansız bedeni bulundu. Yaşlı adamın öldüğü, sokakta sürekli havlayan köpeği sayesinde fark edildi.

24 Aralık 2018 Pazartesi 06:22
2 gündür haber alınamıyordu... Sürekli havlayan köpek sayesinde bulundu

Fatih Mahallesi 1901 sokaktaki tek katlı müstakil bir evde yalnız yaşadığı öğrenilen Doğan Gençoğlu, iki gündür evinden çıkmadı. Bunun üzerine durumdan şüphelenen komşuları, Gençoğlu'nun evine gitti. Defalarca kapıyı çalan komşuları açan olmayınca, polis ekiplerine ihbarda bulundu. Eve gelen polis ekipleri, içeriye girdiklerinde Doğan Gençoğlu'nun cansız bedeni ile karşılaştı. Gençoğlu'nun şüpheli ölümü nedeniyle, olay yeri inceleme ekipleri evde detaylı bir çalışma yaptı. Gençoğlu'nun cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. 

Sahibinin öldüğünü sürekli olarak havlayarak mahalle sakinlerine haber veren ve Gençoğlu’nun cesedinin bulunmasını sağlayan köpeği, Denizli Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ekipler tarafından alınarak hayvan barınağına götürüldü. Köpeğin evden gitmemek için kendisini alan ekiplere direnmeye çalışması ise dikkat çekti.

Mahalle sakinlerinden Gürbüz Kahya ise oğul isimli köpeğin dünden beridir sokakta dolaşıp havladığını söyleyerek çevre sakinlerine köpeğin haber verdiğini söyledi. Kahya, “Adam yalnız yaşıyordu. Adamın tek arkadaşı köpeğiydi. Köpeği buralarda boş geziyordu. Köpeği gezip havlıyordu, sahibinin öldüğünü hissedip anlatmaya çalışmış. Polisler geldiğinde sonra öldüğü ortaya çıktı” dedi.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatırken, Gençoğlu'nun kesin ölüm nedeni yapılacak olan otopsiden sonra belli olacak.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 24 Aralık 2018 Pazartesi 06:02
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