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2 gündür haber alınamayan yaşlı adamın cesedini arkadaşları buldu

Bursa’da yalnız yaşayan 76 yaşındaki adamın 2 gündür dışarıya çıkmaması üzerine şüphelenen arkadaşları evi kontrol ettiğinde cesediyle karşılaştı.

23 Temmuz 2019 Salı 11:32
2 gündür haber alınamayan yaşlı adamın cesedini arkadaşları buldu

Bursa’da yalnız yaşayan 76 yaşındaki adamın 2 gündür dışarıya çıkmaması üzerine şüphelenen arkadaşları evi kontrol ettiğinde cesediyle karşılaştı.


Olay, Osmangazi’ye bağlı Kavaklı Mahallesi Kahveci Çıkmazı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hiç evlenmeyen ve yalnız yaşayan Mehmet Er’den (76) arkadaşları 2 gündür haber alamayınca durumundan şüphelendi. 20 yıldır Er’in yaşadığı evi kontrol eden arkadaşları yaşlı adamın cesediyle karşılaştı. Bunun üzerine olay yerine polis ekipleri çağrıldı. Yaşlı adamın 10 sene önce kalp ameliyatı olduğu ve devletten yaşlı maaşı aldığı, aşevinden yemek yediği öğrenildi.


Olayla alakalı tahkikat başlatıldı.

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Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 11:32
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