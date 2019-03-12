2 gündür haber alınamayan yaşlı adam evinde ölü bulundu Bursa’da kendisinden 2 gündür haber alınamayan yaşlı adamın evinde ölü bulundu.

Bursa’da kendisinden 2 gündür haber alınamayan yaşlı adamın evinde ölü bulundu.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Meydancık Mahallesi Sevindik Sokak’ta meydana geldi. Tek başına yaşayan Recep Pilavcı’dan (69) 2 gündür haber alamayan komşuları durumu polise bildirdi. Pilavcı’nın evine gelen ekipler dakikalarca kapıyı çaldı. Kimsenin kapıyı açmadığını gören ekipler kapıyı kırarak içeri girdiğinde yaşlı adamın cansız bedeniyle karşılaştı. Pilavcı’nın cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemelerinin ardından, Bursa Adli Tıp Morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.