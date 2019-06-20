2 gündür aranan çobanın cesedine ulaşıldı

Aydın'ın Karacasu ilçesine bağlı Dikmen Mahallesinde çobanlık yapan Bahtiyar Yaylaevi'nden (45), bölgede etkili olan şiddetli yağışlardan sonra haber alınamamıştı. İlk gün yakınları ertesi gün de arama ekipleri tarafından bölgede uzun süre aranan 45 yaşındaki talihsiz çobanın cesedi dağdaki bir ağacın altında bulundu. Dikmen ile Yeniköy arasındaki Babadağ eteklerinde çobanlık yapan evli ve 4 çocuk babası Bahtiyar Yaylaevi'nin şiddetli yağış sırasında yağmur ve doludan korunmak için bölgedeki büyük bir ağacın gölgesine sığındığı ve bu sırada düşen yıldırım nedeniyle hayatını kaybettiği ileri sürüldü.

Bölgede inceleme yapan ekipler dibinde çobanın bulunduğu ağaçta yıldırım düşmesi sonucu oluşan izleri kayda alırken, Bahtiyar Yeniçoban’ın da cesedi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.