2 günde 2 kilo diyeti: Kilo verdiren diyet! Malzemeler için marketin kapısını çalanlar giderek artıyor!

Bazen ipin ucunu kaçırdığımız olur ve tartıda 1-2 kilo fazlalığı görüp panik oluruz. Aldığımız o 1-2 kilodan acilen kurtulmak isteriz. İşte bugün paylaşacağımız diyet listesi böyle zamanlar için kurtarıcı. Çok acil kilo verdirecek diyetlerden uzak kalamayanlar için 2 gün sürecek bu diyet cazip gelecektir.

O nedenle ne yapıyoruz? Bu diyeti sadece gerektiği zaman ve sadece 2 gün uyguluyoruz. Kolay gelsin.

1. GÜN

Sabah : Meyve veya meyve suyu

Öğle : 1 porsiyon sebze yemeği, 1 kase salata, 1 kase yoğurt

İkindi: 1 meyve

Akşam : 1 porsiyon et yemeği, salata, 1 ince dilim ekmek

Gece : 1 meyve

2. GÜN

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Sabah : Meyve veya meyve suyu

Öğle : 1 porsiyon sebze yemeği, 1 kase salata, 1 kase yoğurt

İkindi: 1 meyve

Akşam : 1 porsiyon et yemeği, salata, 1 ince dilim ekmek

Gece : 1 meyve