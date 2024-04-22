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Kadın - Aile 2 günde 2 kilo diyeti: Kilo verdiren diyet! Malzemeler için marketin kapısını çalanlar giderek artıyor!
Kadın - Aile

2 günde 2 kilo diyeti: Kilo verdiren diyet! Malzemeler için marketin kapısını çalanlar giderek artıyor!

Yeniakit Publisher
2024-04-22 21:48:00 - 2024-04-23 01:15:14
2 günde 2 kilo diyeti: Kilo verdiren diyet! Malzemeler için marketin kapısını çalanlar giderek artıyor!

Fazla kilolar her zaman rahatsız edicidir ve biliyorsunuz ki kilo vermek için sağlıklı bir beslenme sistemi ve düzenli egzersizle yavaş yavaş verilmelidir ancak bazı özel durumlarda 1-2 kiloluk fazlalığı hızla üzerinizden atmak istersiniz. İşte 2 günde 2 kilo vermek için hızlı öneri.

Bazen ipin ucunu kaçırdığımız olur ve tartıda 1-2 kilo fazlalığı görüp panik oluruz. Aldığımız o 1-2 kilodan acilen kurtulmak isteriz.  İşte bugün paylaşacağımız diyet listesi böyle zamanlar için kurtarıcı. Çok acil kilo verdirecek diyetlerden uzak kalamayanlar için 2 gün sürecek bu diyet cazip gelecektir. 

O nedenle ne yapıyoruz? Bu diyeti sadece gerektiği zaman ve sadece 2 gün uyguluyoruz. Kolay gelsin.

1. GÜN

Sabah : Meyve veya meyve suyu
Öğle : 1 porsiyon sebze yemeği, 1 kase salata, 1 kase yoğurt
İkindi: 1 meyve
Akşam : 1 porsiyon et yemeği, salata, 1 ince dilim ekmek
Gece : 1 meyve

2. GÜN
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Sabah : Meyve veya meyve suyu
Öğle : 1 porsiyon sebze yemeği, 1 kase salata, 1 kase yoğurt
İkindi: 1 meyve
Akşam : 1 porsiyon et yemeği, salata, 1 ince dilim ekmek
Gece : 1 meyve

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