2 gün önce evlenen şahıs evde asılı bulundu Kayseri’nin Talas ilçesinde iki gün önce evlenen 26 yaşındaki şahıs evin banyosunda asılı bulundu.

Kayseri’nin Talas ilçesinde iki gün önce evlenen 26 yaşındaki şahıs evin banyosunda asılı bulundu.



Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yenidoğan Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi üzerinde meydana gelen olayda 2 gün önce evlendiği öğrenilen 26 yaşındaki A.E., eve gelen eşi tarafından banyoda hortumla asılı bulundu. Eşinin durumu görmesi üzerine yapılan ihbar sonrası olay yerine gelen sağlık ekipleri, A.E.’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri evde inceleme yaparken, A.E.’nin acı haberini alan yakınları evin önünde gözyaşlarına boğuldu. Yapılan incelemelerin ardından A.E.’nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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