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2 gün devam etti! Diyarbakır'da PKK'ya darbe

PKK'ya yönelik operasyonda, 4 tabanca, ruhsatsız av tüfeği, 10 şarjör, tabanca susturucusu, tabanca dipçiği ile 36 kilogram esrar ve 429 bin kök Hint keneviri ele geçirildi

30 Haziran 2018 Cumartesi 09:31
2 gün devam etti! Diyarbakır'da PKK'ya darbe

Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya yönelik  operasyonda, 4 tabanca, ruhsatsız av tüfeği, 10 şarjör, tabanca susturucusu,  tabanca dipçiği ile 36 kilogram esrar ve 429 bin 100 kök Hint keneviri ele  geçirildi. 

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca, Kocaköy,  Hani, Lice, Hazro ve Kulp ilçeleri mülki sınırları içerisinde 27 Haziran'da saat  22.00'den itibaren Jandarma Komando Timleri ve güvenlik korucularıyla icrasına  başlanılan Bayrak-88 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Uğur Sağlam Operasyonu'nun 29  Haziran'da saat 23.00 itibarıyla başarıyla tamamlandığı belirtildi.

Operasyonda, Lice ilçesinin Çavundur köyünde 4 tabanca, ruhsatsız av  tüfeği, 10 şarjör, tabanca susturucusu, tabanca dipçiği, 70 fişek ele geçirildiği  aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ayrıca dizüstü bilgisayar, taşınabilir hard disk, 9 USB bellek ve CD  bulunmuş, 5 şüpheli gözaltına alınmıştır. Narko-terörizmle mücadele faaliyetleri  kapsamında, icra edilen temas ve adli arama faaliyetleri neticesinde, 429 bin 100  kök kenevir bitkisi ile 36 kilo 15 gram esrar ele geçirildi. 11 konut ve  eklentisinde adli arama faaliyeti  gerçekleştirilmiş, 218 şahıs ve 5 aracın  Jandarma Asayiş Bilgi Sistemi (JABS) marifetiyle KİHBİ, UYAP ve ASAL  sorgulamaları yapılmış, 6 şüpheli hakkında gerekli yasal işlem başlatılmıştır."

Açıklamada, bölgede yaşayan vatandaşların huzur ve güvenliğinin  sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara artan bir  azim ve kararlılıkla devam edildiği kaydedildi.
 

Haber Tarihi: 30 Haziran 2018 Cumartesi 09:31
  1. Diyarbakır
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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